Un llamado a la acción para evitar errores

“Deja-Vú” incluye una docena de piezas y estará exhibida en el centro cultural México-Cuba hasta marzo. Cortesía

El centro cultural México-Cuba Benny Moré, en la alcaldía Álvaro Obregón, será hogar de la exposición “Deja-Vú”, de la artista cubana Diana Almeida, la cual busca hacer “un llamado de acción“ para evitar que la humanidad cometa los errores del pasado. “Estas piezas son un llamado a la acción como una intervención visual. Porque en realidad son imágenes que se repiten constantemente y que, a pesar de las advertencias que tenemos, no aprendemos de los errores, y deberíamos tomar conciencia antes de que sea demasiado tarde”, dijo la también escultora durante la inauguración de la exhibición este jueves.

Las obras de Almeida, quien mantiene residencia en La Habana, hacen conciencia sobre los daños del cambio climático, la resiliencia de la naturaleza y la dependencia que la humanidad tiene en los combustibles fósiles y la tecnología. Sin embargo, también aborda otros temas como la hambruna y las carencias sociales.

Esta no es la primera vez que la artista viene a México, pero sí es la primera vez que presenta “Deja-Vú”, obras que fueron realizadas a base de impresión digital y técnicas mixtas como el acrílico. Cuestionada sobre la inspiración detrás de su trabajo, aseguró que “a veces lo sueño, a veces voy por la calle y se me ocurre algo. Lo apunto porque sino se me olvida”.

Almeida es una mujer de pocas palabras y prefiere dejar que sus creaciones hablen por sí solas. No obstante, dejó en claro que los artistas también pueden llamar a la acción e incluso crear conciencia por medio del arte.

El evento también contó con la participación de la música cubana, Argelia Fragoso, y el embajador de la isla en México, Marcos Rodríguez Costa. Norma Rodríguez, consejera cultural de la Embajada de Cuba en México, indicó que este podría ser el inicio de más proyectos en el Centro Cultural México-Cuba Benny Moré. “La idea es que, durante el año, (el centro) sea un espacio para la presentación de proyectos artísticos cubanos y mexicanos. De artistas cubanos residentes en México, de artistas cubanos que viven en Cuba, y de artistas mexicanos que puedan presentar proyectos y hacer propuestas que dialoguen con la idea de este centro cultural”, aclaró.