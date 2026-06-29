Un mundo sin insectos cobra vida

En 2023, un estudio ambientalista reveló que 40 % de las especies de insectos, sobresaliendo las abejas, estaban sufriendo una importante reducción en su población debido a los cambios de su hábitat provocado por los humanos, lo cual significaría, en décadas, su desaparición total. “Es algo silencioso, pero está pasando, es algo multifactorial y no sabemos muy bien cómo nos va a afectar, pero va a pasar”, reflexiona la realizadora Sofía Carrillo.

Como el cine es justo para hablar sobre cualquier tema, la animadora tapatía se encuentra preparando el rodaje de Insectario: despertar, cinta de stop-motion, en donde se imaginará un mundo sin esos pequeños.

Un adelanto

La primera imagen del filme se dio a conocer en el marco de Annecy, el festival de animación más importante del orbe, por parte de Inicia Films, casa española coproductora del proyecto mexicano.

El stop-motion, técnica elegida para el filme, consiste en marionetas que se van moviendo milimétricamente para tomarles fotografías para, con 24 de ellas, generar un segundo de película.

Sofía es conocida en el medio por sus cortometrajes, también en stop-motion, Cerulia y La casa triste, además de haber formado parte de las manos nacionales que colaboraron en Pinocho de Guillermo del Toro.

Ahora, además de Inicia Films, cuenta con el apoyo de Pimienta Films, de Nicolás Celis, uno de los artífices de la oscareada Roma.

Insectario: despertar, sigue a Lexi, quien conserva especímenes en una colección para su tío, el Dr. Krause, un entomólogo.

Tras quitarle el alfiler a una rara polilla Attacus atlas, se la lleva a casa para ocultar su error, pero descubre que esta ha vuelto a la vida. “Estamos hablando de que al mundo le falta color, no es verlo desde un punto sin esperanza, porque creo no estamos para más cosas negativas, pero sí creo es el momento de imaginarnos, aún, qué pasaría”, comenta Carrillo.

Con videojuego

Por la ahora, la cineasta y Juan Medina dirigieron el corto Broken promises, ahora en Annecy, basado en el videojuego internacional del género de terror, Little nightmares. Para el corto se desarrolló junto con Bandai Namco Entertainment la historia de una pequeña que, encerrada en un ático, descubre que un monstruo acecha tras cada sombra que la persigue.

“Está inspirado en el universo del videojuego que es muy querido, oscuro y onírico, fue mucho trabajo que hicimos con ellos, conocer su Biblia (creativa) y entender la lógica de estos universos desde 2024”, comenta Carrillo.

Broken promises forma parte de la sección Películas Comisionadas para la Televisión. El Taller del Chucho, proyecto tapatío que apoyó a Pinocho, filme lanzado en 2022, fue contactado directamente para trabajar en el cortometraje.