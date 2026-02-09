Un museo inflable para ser intervenido

Justo sobre las vías del tren que pasa por la colonia Atlampa se ha erigido un museo. Se trata del GuggenSITO una parodia del Museo Guggenheim de Bilbao, solo que este está hecho de plástico, tela, aire y sirve de brincolín. Se trata de una obra de arte de Eder Castillo (México, 1977), que llama la atención del público que llega a la zona para visitar la feria de arte Material. Sin embargo, la pieza de Castillo no forma parte de la programación, sino que es una pieza de arte público que se ha trabajado con la asociación civil Arte Abierto.

Castillo comenzó la creación de esta obra a partir de la cancelación del Museo Guggenheim que se iba a hacer en Guadalajara, allá por 2009. “Me hizo preguntarme qué tanto México necesitaba otro museo caro. De ahí salió hacer esta parodia del museo que hizo Frank Gehry con acero y titanio”, cuenta el artista en entrevista.

Un museo abierto

Además de los materiales, este “museo” se diferencia al de Bilbao porque no está hecho para ser admirado, sino intervenido. “Está hecho para que la gente pueda vivirlo, pero también para que el público pueda convertirse en un artista. Todos pueden dejar una huella, una seña de que son parte de la obra, algo que no ocurre en los museos”, agrega.

Justo atrás del GuggenSITO, igual sobre las vías, viven los niños Tabata, Joshua, Mario y Brian, quienes ya están agotados de tanto jugar dentro del inflable. “Me gustó bastante para los niños”, declara Guadalupe, madre de los pequeños.

Objetivo

“Aquí en Material, la intención es que la obra sea un paréntesis de lo que quizás es un arte solo para coleccionistas, con una obra en el espacio público y que convive con comunidades que viven en la desprotección, que no conviven con la cultura, que no tienen para ir a un museo. Ellos no tienen contacto con esta comunidad, pero están cohabitando con el pretexto del arte y esta obra trata de romper esos paradigmas. Los niños estuvieron conviviendo con los hijos de los coleccionistas de arte”, cuenta Castillo.

El GuggenSITO ha viajado, desde 2012, por Puerto Rico y El Salvador; se exhibió en Arte Abierto (Artz Pedregal) en 2024 y ya han existido tres ediciones de la obra, porque las otras se han destrozado por el uso: “Si me lo piden para un cumpleaños, una boda, unos XV años, lo presto. Solamente pido que me dejen hacer una dinámica, como un taller para niños o reflexionemos sobre la función del arte y la cultura”, explica.

“Pásele, pásele, está Arte Abierto” es el título del programa público que ha puesto en marcha la asociación civil para esta Semana del Arte, justo a un lado de Material, donde el GuggenSITO no es la única obra, también hay obras del artista Gustavo Abascal, quien intervino unas jardineras, arte rotulista de Astrro y la pieza Suggestion Box, de Illegal Art, que se podrán ver gratis hasta el 8 de febrero, de 12:00 a 18:00 horas.

La feria Material cambió de sede este año para ubicarse en Estudios Maravilla (Fresno, 315), pero su llegada ha despertado un debate en redes sociales con respecto a los procesos de gentrificación que vive la ciudad. El jueves por la noche hubo una protesta en la entrada a Material, donde los manifestantes sostuvieron una lona con la frase: “Solo miran a Atlampa cuando la necesitan”.