Ryan Gosling se encuentra en un dilema tras ser cuestionado sobre una posible participación en la ceremonia de los Premios Óscar 2024, para interpretar el éxito musical “I’m just Ken” de la película Barbie.

“Bueno, no me han invitado. Y no estaba pensando en eso hasta ahora, y ahora es todo en lo que voy a pensar”, dijo recientemente Gosling a la revista W Magazine mientras se mostraba tímido en su respuesta final: “¿Te pagan por cantar en los Óscares? ¿Tienes que conducir tú mismo? Al menos te pasan a buscar, ¿verdad?”.

Gosling obtuvo una nominación al Grammy y un lugar en la lista Billboard Hot 100 gracias a “I’m just Ken”, que recientemente también entró en la lista de finalistas del Óscar a la mejor canción original.