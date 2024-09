El historiador y escritor israelí Yuval Noah Harari aseguró que la inteligencia artificial (IA) es un agente inteligente que puede tomar decisiones por sí misma y ese es su peligro, pues no es una herramienta como cualquier otra tecnología que haya surgido.

Lo anterior lo señaló como parte del lanzamiento de su nuevo libro, Nexus, publicado por Debate, en el que hace, como lo señala el subtítulo, “una pequeña historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA”.

Al dar cuenta del contenido de su nueva obra, el autor del best seller Sapiens, dijo que el papel de los medios es fundamental a la hora de preservar la democracia. “Los medios tienen un poder ingente para destruir la democracia o protegerla”, señaló el historiador. Y afirmó que cuando en los países prevalece la democracia podemos decir: “Ah, bueno, se ha cometido un error, vamos a probar otra cosa”. Sin embargo, en una dictadura no puedes hacerlo, “porque Putin por ejemplo, nunca va a admitir que ha cometido un error”.

Dijo que la democracia es dar poder a alguien durante un periodo de tiempo limitado, con la condición de que después de cuatro años, por ejemplo, devuelva el poder y se puede tomar una nueva decisión, se puede volver a votar por esa persona o por otra persona porque esta persona ha cometido un error.

“Una debilidad clave en la democracia es ¿qué sucede si se otorga el poder a alguien y no quiere devolverlo, al tener el poder puede hacer muchísimas cosas como, por ejemplo, estafar las elecciones. Se necesita un sistema de control, las elecciones es una verificación, que está muy bien, pero si simplemente tenemos las elecciones no funciona, se necesitan medios independientes, periódicos, radio, televisión, que puedan exponer las elecciones y las mentiras del gobierno, y que el gobierno no lo pueda detener”, señaló Yuval Noah Harari.

El historiador de 48 años que es profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén, dijo que en un país en el que el gobierno controla los medios no se pueden exponer los errores y las mentiras del gobierno: “Por tanto, el papel de los medios esencial, insisto, si la democracia es una conversación, sin la verdad, sin los hechos, la conversación no significa nada, si simplemente intercambiamos mentiras y fantasías, esto no es una conversación”.

Sin embargo, dijo que hoy este poder está en las manos de los grandes gigantes, como Facebook, Instagram, X y en manos de sus algoritmos. Y en ese sentido señaló que hay un debate enorme sobre la responsabilidad de estos nuevos gigantes tecnológicos y que cuando se les acusa de algo siempre hablan de la libertad de expresión y dicen “claro, nosotros por la libertad de expresión no queremos censurar a nadie”, y es este es gran tema está en el centro de la polémica.