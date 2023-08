El dibujante Nathan W. Pyle era recién casado cuando un día, mientras preparaba junto a su esposa una reunión en su casa, se descubrió a sí mismo escondiendo algunas de sus pertenencias para hacer que su pequeño departamento se viera lo más limpio posible.

La acción le pareció absurda y desde entonces comenzó a pensar lo raro que sonarían algunas de las acciones más cotidianas de los humanos si intentaran explicarlas. De ahí surgió la idea de crear Un planeta extraño, una serie de dibujos de seres extraterrestres con comportamientos humanos que discuten en terminología técnica, como “hoy empiezo un esfuerzo físico” en lugar de decir “hoy empiezo en el gimnasio”.

El cómic viral ahora se traslada a una serie de Apple TV Plus. “Para mí el humor y gran parte de nuestro absurdo proviene del hecho de que no tenemos tiempo para detenernos y evaluar lo extraño que es todo, porque simplemente tenemos que continuar con la vida, incluso cuando tenemos preguntas existenciales como ‘¿por qué estoy tomando café si realmente me da ansiedad?’”, explica Pyle en entrevista.