“La gente es fea”, es la frase que, como una maldición o sentencia, cruza como alambre de púas todo el metraje de Un poeta, la nueva y celebrada película de Simón Mesa Soto. Pero más que una provocación, es una declaración de principios. La fealdad aquí no es solamente estética, sino existencial. Fealdad moral, emocional, social. Es la fealdad de vivir sin filtros ni redención en una Medellín que no perdona a los soñadores, pero los devora como si de ellos dependiera su vitalidad artística.

El protagonista de esta fábula negra es Óscar Restrepo, un hombre obsesionado por José Asunción Silva que alguna vez fue joven, poeta y premiado, y que ahora, entrado en años, borracho de frustración y atrapado en la rutina del fracaso, sobrevive como parásito doméstico en la casa de su anciana madre. Estamos hablando de un personaje que empieza siendo profundamente detestable, arrogante sin razones, altivo sin logros, convencido de su propio talento cuando ya nadie lo recuerda.

El tour de force de Ubeimar Ríos (no un actor sino maestro de colegio y poeta en la vida real) es monumental. Nos obliga a transitar por un terreno emocional incómodo: desde el desprecio absoluto hasta una sorpresiva y casi absurda forma de respeto.

Todos conocemos a un tipo como Óscar. Ese que todavía vive con su madre (Margarita Soto), pero que exige que lo traten como a un hombre maduro. Que le pide dinero a su hija (Alisson Correa) para emborracharse en vez de ser un verdadero padre para ella. El que se cree incomprendido y superior, pero que es, en realidad, una víctima fácil de los vividores, tramposos y las ratas del mundo. Todo un “perdedor” según los estándares sociales. Pero ¿qué es exactamente un perdedor? ¿El que no produce? ¿El que no brilla? ¿El que no encaja? Mesa Soto se atreve a desmontar esa idea con una mezcla brillante de comedia, patetismo y ternura.

La historia se bifurca cuando Óscar encuentra en una adolescente llamada Yurlady (interpretada con sobriedad y fuerza por la actriz natural Rebeca Andrade), una promesa literaria. Ella escribe bien, tiene voz propia y una sensibilidad extraña para alguien de su edad. Pero no está interesada en la poesía como arte sino como pasaporte. Si no la saca de la pobreza, no le sirve. Y sin embargo, acepta al poeta como mentor.

La relación entre ambos, siempre asimétrica y marcada por malentendidos, crece en tensión y en potencia hasta desembocar en una secuencia desgarradora. La borrachera de Yurlady en el último tramo de la cinta. Allí, cuando todo parece desbordarse debido a la histeria colectiva, la explotación simbólica, la violencia soterrada del sistema y ese horrible amor por el dinero, la película se torna infernal, punzante y cruel. Pero nunca cínica.

Se centra en el presente

Uno de los grandes logros de la película es su retrato feroz de esos festivales y escuelas de poesía donde los pobres son mercancía exótica, donde los mecenas blancos quieren sentirse progresistas apadrinando a una niña negra que “escribe sobre su dolor”. La sátira es afilada, certera y brutal. Mesa Soto apunta contra la hipocresía de los supuestos amantes del arte, aquellos que adulan condescendientemente a los que pertenecen a su círculo, y que solo aman lo marginal si les da dinero y prestigio.

Sin embargo, en medio de esa crítica sin concesiones, Un poeta jamás pierde el corazón. Su humor es absurdo y pesimista, sí, pero su tristeza es real. Óscar no es solo un bufón: es un hombre que, en su torpeza, su mala postura y su miseria, aún cree en la belleza. Es un romántico empedernido, ridículo y puro, que carga consigo la pregunta fundamental de la cinta: ¿vale la pena seguir creyendo en algo cuando todo conspira contra ti?

Un equipo con mucho talento

Fue rodada en un hermoso formato de 16 mm gracias al talento del fotógrafo Juan Sarmiento G., quien logra, encuadrando sus imágenes en un marco sucio y avejentado, evocar las texturas rugosas de los recuerdos. Asimismo, la cinta salta entre lo grotesco de una serie de Adult Swim, lo patético de un cómic de Daniel Clowes o Harvey Pekar y lo lírico de una cinta de Noah Baumbach o Terry Zwigoff.

Pero, al mismo tiempo, la película parece también conjurar el espíritu del cine de Jared Hess. De hecho, no es descabellado imaginar que Un poeta es el tipo de filme que Hess debió hacer, en lugar de perderse en la anodina Minecraft. Porque si Napoleon Dynamite fue un himno para aquellos que habitan la periferia de las escuelas y Gentlemen Broncos una comedia delirante sobre el ego artístico, Un poeta es su hermano latinoamericano, solo que más lúcido, más incómodo, y quizás más valiente.

Con la Palma de Oro al mejor cortometraje obtenida por Leidi en 2014, y con Amparo, su potente largometraje, Mesa Soto ya se perfilaba como un autor a seguir. Con Un poeta, se confirma que es una de las voces más singulares del cine colombiano contemporáneo. Dueño de un estilo propio, con un ojo clínico para lo social y una sensibilidad innegable para la contradicción humana, ha filmado una cinta incómoda, necesaria y memorable.

No es casualidad que haya sido premiada en la sección Un Certain Regard de Cannes. Allí, donde se celebra lo distinto, lo audaz, lo que incomoda con belleza, encontró su lugar. Y nosotros, los espectadores, encontramos una joya: una comedia negrísima con el corazón en su sitio, que se atreve a mirar de frente a quienes el mundo quiere esconder. Y decirles, sin adornos, que incluso los perdedores merecemos un poema.

Un poema de película

Estamos ante una película esencialmente colombiana, de excelente calidad, que ha sido premiada y destacada y lo será más en el futuro. Combina elementos dramáticos con divertidas e inesperadas situaciones, generando un verdadero y entretenido cuento. La poesía, la literatura, los concursos, el alcoholismo, la bohemia criolla, la educación, la familia, la vida en los barrios populares, el triunfo y el fracaso, se van alternando, generando una historia de redención y fracaso, a modo de una inevitable y a la vez profunda levedad existencial.

Un poeta veterano que ya no escribe y que ya no lee sus poemas, y que va perdiendo sus instintos poéticos por falta de práctica; una jovencita capaz, única, irrepetible y creativa, que se ve arrastrada por la mediocridad, por la media estadística social, ahogada por la victimización. ¿Podrán aprender de sus experiencias y renovarse cotidianamente o estarán condenados a recordar pequeños momentos iluminados, sin caer en cuenta de la invencible luz interior?.