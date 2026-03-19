Un psicópata anda suelto

Issei Sagawa fue un japonés que un día de los años 80 asesinó a una compañera de escuela disparándole en la nuca y practicó canibalismo con ella. Fue atrapado por la policía, pero puesto en libertad dos años después por un tecnicismo legal. Después escribió novelas, fue actor y traductor y vivió normalmente hasta su muerte ocurrida en 2022.

Ese fue el ejemplo que usó Hoze Meléndez (Cóyotl y Un cuento de pescadores) para entender a su personaje en Psicópata, el asesino del conejo blanco, que este jueves llega a salas nacionales. “Fue entender así la psicología de alguien roto, inhumano y poco empático, una parte muy oscura de las personas”, dice el actor.

La cinta, ópera prima de J. Xavier Velasco, es un thriller sobre un hombre que deja figuras de origami junto a sus víctimas. Una agente (Adriana Llabrés), especializada en psicología criminal, intenta atraparlo.

Múltiples personalidades

El problema es que la agente padece de trastorno de identidad disociativo, una condición causada por eventos traumáticos infantiles, el cual hace que las personas tengan varias personalidades emergentes, relacionados con el momento que viven. “Hay un paralelismo importante con el personaje del psicópata (violencia durante la infancia) y eso es fuerte”, explica Adriana. “Mi personaje tiene dos personalidades, yo digo que fue como hacer dos personajes, pero para no hacerlo sensacionalista, era no polarizarlos, sino meterlos en el mismo cuerpo, el mismo trauma, pero con un ejercicio diferente. Para uno me basé en un león y en otro en un lobo, pero el chiste es que no se notara tanto”.

El trastorno que se verá en el largometraje, advierten el director Velasco y el escritor Fernando Barreda, no es el que han popularizado películas como Fragmentado, de M. Night Shyamalan, estrenada en 2017. “Generalmente es abordado de una manera fantasiosa y nada a apegado a la realidad. Aquí era hacerlo realista y desestigmatizar, porque generalmente se le pone eso a los villanos, cuando realmente es una condición difícil”, subraya Velasco. “Normalmente alguien que sufre de abuso no se acercaría a un crimen, porque inmediatamente se ejecutarían en su mente esas regresiones y no podría hacer nada. Y lo que quisimos fue que justo, pese a esos traumas, la agente tiene tanta convicción para salir adelante y lidiar consigo misma, que lo hace pese a lo que siente”, respalda Barreda.

En el elenco de Psicópata, el asesino del conejo blanco se encuentran Andrés Almeida, como parte del cuerpo de agentes, Horacio García Rojas, Nailea Norvind, Andrés Delgado, y Ruth Ramos.