Un puente entre la vida y la memoria

Cada año, durante los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, miles de familias mexicanas preparan altares para honrar la memoria de sus seres queridos fallecidos. En estos espacios colocan fotografías, alimentos, bebidas, flores y objetos que recuerdan la personalidad, los gustos y las historias de quienes formaron parte de sus vidas.

Esta tradición tiene raíces en las creencias de los pueblos indígenas de México y, con el paso del tiempo, incorporó elementos de la religión católica. La combinación de ambas influencias dio lugar a diversas maneras de conmemorar a los difuntos, que varían según la región, la comunidad y las costumbres familiares.

En 2008, la Unesco inscribió la celebración del Día de Muertos en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociendo su importancia para la identidad y la memoria de las comunidades mexicanas.

¿Por qué se colocan los altares?

De acuerdo con la tradición popular, los altares son espacios simbólicos para recibir y recordar a las almas de los difuntos. Cada objeto colocado tiene un significado especial y representa el cariño, la fe y los recuerdos que permanecen entre los vivos y quienes han fallecido. Aunque algunas familias siguen modelos tradicionales, otras crean altares más sencillos o incorporan elementos personales. No existe una única forma de elaborarlos: su significado depende de las creencias y costumbres de cada hogar.

En muchas comunidades, los altares se preparan para recibir a familiares fallecidos durante los días dedicados a su memoria. También pueden dedicarse a niños, adultos, personas de la comunidad o incluso a quienes no tienen familiares que los recuerden.

¿Qué significan los niveles del altar?

Una de las características más conocidas de los altares es que pueden construirse en diferentes niveles. Sin embargo, su número y significado cambian según las costumbres de cada región.

Los altares de dos niveles suelen interpretarse como una representación de la relación entre el cielo y la tierra. Los de tres niveles pueden asociarse con el cielo, la tierra y el inframundo, aunque también existen interpretaciones relacionadas con la tradición cristiana.

Los altares de siete niveles son muy populares y suelen vincularse con los pasos o etapas que, según ciertas creencias, debe atravesar el alma para alcanzar su descanso. Esta interpretación no es universal y no todas las comunidades utilizan el mismo modelo.

Lo importante es comprender que la estructura del altar no es una regla obligatoria, sino una expresión de las creencias y tradiciones de quienes lo elaboran.

Una tradición que cambia según la región

En México, el Día de Muertos se celebra de muchas maneras. En algunas comunidades de Michoacán, las familias acuden a los cementerios para adornar las tumbas con flores y veladoras. En Oaxaca, los altares pueden incluir alimentos regionales, pan tradicional y decoraciones elaboradas. En otras localidades, las celebraciones combinan música, rezos, visitas al panteón y reuniones familiares.

En Chiapas, las costumbres también varían entre comunidades y grupos culturales. Las familias pueden preparar ofrendas en sus hogares, visitar los cementerios y colocar alimentos, flores y objetos dedicados a sus seres queridos, de acuerdo con sus propias tradiciones.

Esta diversidad demuestra que el Día de Muertos no es una celebración idéntica en todo el país, sino un conjunto de prácticas que expresan la relación de cada comunidad con la memoria y la muerte.

Cómo elaborar un altar en casa

Para preparar un altar no es necesario contar con una estructura grande ni adquirir todos los elementos tradicionales. Se puede comenzar con una mesa limpia, una fotografía y algunos objetos significativos para la familia. Después, se pueden incorporar flores de cempasúchil, alimentos, agua y decoraciones de papel picado. También es posible escribir una pequeña dedicatoria o colocar una carta para recordar alguna anécdota especial.

Si se utilizan veladoras, deben colocarse lejos del papel, las flores secas y otros materiales inflamables, sobre una superficie estable y sin dejarlas encendidas sin supervisión. Una alternativa segura son las velas eléctricas. Más allá de la decoración, lo esencial es que el altar tenga un significado personal y represente el cariño hacia las personas recordadas.

Los altares de Día de Muertos son una forma de conservar historias familiares, transmitir conocimientos y mantener vivas las tradiciones. Cada fotografía, alimento y flor puede evocar una conversación, una anécdota o un momento que sigue presente en la memoria.

Esta celebración invita a recordar que las personas dejan huellas en quienes las conocieron y que las costumbres pueden ayudar a mantener esos recuerdos de generación en generación.

Porque un altar no solo reúne flores, veladoras y alimentos: también reúne historias, amor y recuerdos que permanecen vivos en el corazón de quienes no olvidan.