Un refugio que se convirtió en imperio

Usher Raymond IV nació en 1978 en Chattanooga, una localidad de Tennessee, en EE. UU. Con una completa carrera a sus espaldas que incluye numerosos discos, la crítica y el público han confirmado a Usher como uno de los reyes del rap y el hip-hop internacional. Diversos premios y actuaciones en prestigiosas galas no hacen más que reafirmar año tras año su puesto cada vez más destacado en la industria de la música.

Primeros discos

La relación de Usher con la música viene de muy lejos. Siendo solo un niño, ya demostraba el poder de su voz en el coro de una iglesia de su localidad. Cuando tenía 13 años se trasladó a vivir a Atlanta con su madre. Por aquel entonces las canciones ya eran algo más que una afición para él y, pese a su juventud, empezó a tomar contacto con ciertas empresas discográficas. Finalmente, firmó con el mítico L. A. Reid y lanzó al mercado su primer álbum, Usher, producido por Puff Daddy. Era el año 1994 y esto significó el disparo de salida de su carrera musical.

My way es el título del siguiente disco de Usher, que vio la luz en 1997. Contó con la colaboración de Babyface en la producción y consiguió vender más de siete millones de copias. Algunas de sus canciones fueron verdaderos número uno del mercado internacional. Temas como “You make me wanna” y “Nice & slow” se oyeron en las emisoras de todo el mundo y convirtieron este trabajo en uno de los más importantes del cantante.

Creando éxitos

Los conciertos se suceden y dos años después de My way, el fenómeno musical de Usher ya es suficientemente importante como para que su discográfica se plantee editar una recopilación de las canciones que forman parte de la gira internacional que le ha llevado a pisar algunos de los mejores escenarios mundiales. Así se lanza Usher live, un disco que sirve de aperitivo para que sus fans esperen su próximo trabajo.

El 7 de agosto del 2001 aparece 8701, la grabación que consolida al cantante como uno de los reyes del rap y el hip-hop. Con él, Usher vende más de ocho millones de copias, acumula discos de platino y se sitúa a la cabeza de las principales listas musicales internacionales. Diferentes premios Grammy y Soul Train avalan la calidad de este trabajo al que sigue posteriormente la aparición del conocido sencillo “U remind me”. El cantante continua trabajando y graba Confessions en el año 2004. Es el último disco hasta el momento de su carrera y cuenta con un primer single, “Yeah!” en cuya grabación colaboran Ludacris y Lil Jon.

Confessions rompe con todas las previsiones del mercado musical internacional. La primera semana de su lanzamiento vende más de un millón de discos y con él Usher consigue colocar tres singles entre los diez más escuchados del Billboard, además de mantenerse en el Hot 200 después de 21 semanas. A estas cifras tan redondas se le suman nominaciones a diferentes premios de la industria norteamericana, como los MTV o los prestigiosos Soul Train.

Los discos de Usher son verdaderos éxitos con los que ha conseguido incluso un Grammy a la mejor interpretación masculina de R&B, pero la vida profesional del cantante no puede limitarse a esto. Ha intervenido en galas como la de los premios MTV 2004 y ha colaborado con Alicia Keys en la grabación de temas como “My Boo” o “If I ain’t got you”.

En el cine

Además, Usher es un verdadero artista que ha demostrado en numerosas ocasiones sus capacidades como bailarín y actor. Ha intervenido en series de televisión como El sueño americano y La Bella y la Bestia y en diversas películas, entre las que destacan The Faculty o Ella lo es todo.

Su última oportunidad cinematográfica le ha llegado de la mano de Ray, el filme que pretende reflejar la vida de Ray Charles y en el que interpreta un interesante papel.