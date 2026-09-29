Un reino abre puertas a migrantes

La animación, dijo Guillermo del Toro en 2023 llevando como estandarte a Pinocho, no debía limitarse a ser vista como un género solo para niños, ya que, a través de ella pueden tocarse temas profundos que llevan a la reflexión.

Ese mismo año, había una apuesta mexicana que comenzaba su corrida festivalera, Un reino para todos nosotros, situada en un mundo distópico después de una gran guerra, en el que la migración es eje de la historia y que comenzaba a platicarse entre el público asistente a certámenes.

La historia alude a “La Bestia”, como se le conoce a la red de trenes de carga que usan migrantes para llegar a EU, a las Patronas, un grupo de mujeres que avienta comida a los aventureros centroamericanos tratando de ayudarlos en la travesía, y al padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos humanos. “Es usar la realidad para contar una historia, pero siempre con mucho respeto para todos y tratando de empatizar”, dice Miguel Ángel Uriegas, director y escritor del largometraje.

Travesía

Un reino para todos nosotros sigue la historia de dos hermanos (Fran y Serendín), quienes sueñan abandonar su pueblo para llegar al Reino, un paraíso terrenal amurallado y al que la única manera de acceder desde afuera es utilizando a una colosal criatura. Al tener que separarse abruptamente, inician un camino en un mundo fragmentado tanto con fronteras físicas como invisibles.

Se trata de una colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur. “Siguiendo la línea de contar películas de impacto social, quisimos tocar el tema de migrantes y refugiados que, si bien ante la ley se entienden como cosas distintas, no dejan de ser situaciones de movilidad”, dice Miguel Ángel Uriegas, director y coescritor del filme. “Está el migrante económico, el que dice que no hay oportunidad y se va buscando algo mejor, el que se va por violencia y decide moverse por ella, aunque sigue siendo una opción quedarse, y el que es forzado a irse como cuando hay una guerra. Aquí quisimos comprimir ese fenómeno a través de una historia de fantasía, tratando de acercar a la juventud al tema y empezar a plantear una discusión y diálogo sobre todo eso”.

La cinta es producida por Fotosíntesis Media, la compañía que se centra en llevar historias con causa y en cuya filmografía se encuentran La increíble historia del niño de piedra, sobre cómo disfrutar la vida; El ángel en el reloj, abordando el cáncer infantil, y Un disfraz para Nicolás, trama sobre el síndrome de Down.

Esta historia que inició su producción en 2018 y que se atrasó por la pandemia cuenta con las voces de Alondra Hidalgo, Guillermo Aponte, Iván Mora y Pedro de Aguillón. “Casi todas las películas son en el cine de arte y no están dirigidas a las infancias. Nuestra película es más para preadolescentes y adolescentes”, comenta Uriegas.