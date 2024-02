En los últimos meses ha sido cada vez más común encontrar en las calles de la Ciudad de México personas provenientes de Haití que han reforzado la diversidad de la población inmigrante. La ONU calcula que en el país hay más de un millón de extranjeros buscando mejores oportunidades de vida.

Aunque la diversidad cultural es evidente, no se compara con la de otros países cosmopolitas como Canadá, donde el total de inmigrantes es de más de 8 millones. Ese fenómeno inspiró al director Henry Bernadet para crear su nuevo largometraje, Los rayos Gamma.

“Nací en Quebec, que es una ciudad francófona mono cultural, blanca, a unas tres horas de Montreal, a donde más tarde me mudé y de pronto me interesé muchísimo por todos los barrios multiculturales con gente que viene de todos lados, con un bagaje distinto al mío y de hacer una especie de viaje sensorial”, cuenta en entrevista.

Bernadet, destacado en el cine independiente con cintas como Al oeste de Plutón, ahora presenta la historia de varios actores jóvenes no profesionales de comunidades inmigrantes que viven en Montreal. Se trata de un drama semidocumental donde las vidas de Abdel, Fátima, Toussaint, Naïma, Maya y Ayoub cambian ante la llegada de alguien nuevo. “Es distinto de lo que se ve siempre en la tv, los estereotipos de los migrantes y la violencia, porque estos jóvenes son serenos, por eso quise darles la palabra”, explica.

Durante tres años acompañó a este grupo de adolescentes para documentar el drama que será exhibido este viernes en la Cineteca Nacional como inauguración del noveno Festival de Cine de Quebec. “Lo que me interesa es explorar hasta qué punto nos interesamos en el otro y analizar las interacciones entre las distintas percepciones de la vida. La gente es cada vez más intolerante y no se interesa por lo que sucede en el mundo, aunque sean cosas aberrantes, lo vemos como parte del día a día y me interesa ver cómo la gente se involucra”, asevera.