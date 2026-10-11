Un show más estrena problemas

Cuando Un show más se estrenó en 2010, era fácil ponerse del lado de Mordecai y Rigby: dos amigos de 23 años que trabajaban como encargados de mantenimiento de un parque y aprovechaban cualquier oportunidad para escapar de sus obligaciones.

Benson, su jefe, era una máquina de chicles que perdía la paciencia cada vez que los encontraba malgastando el tiempo. Quince años después, algo cambió: los niños y adolescentes que crecieron con la caricatura consiguieron trabajos, asumieron responsabilidades y algunos formaron sus propias familias. Ahora, admite J.G. Quintel, creador de la serie, es mucho más sencillo entender a Benson. “Creo que las ganas de no trabajar nunca desaparecen. Es algo con lo que todos podemos identificarnos: ‘me encantaría dormir hasta tarde’. A mí todavía me pasa de vez en cuando. Pero luego está el lado de Benson, especialmente cuando tienes hijos y quieres que alguien haga algo y no lo hace. Ahora puedo entender perfectamente a Benson”, dice Quintel.

Mundos opuestos

Ese choque entre las responsabilidades de la vida adulta y las ganas de hacer cualquier otra cosa fue parte de la fórmula detrás de Regular show, conocida en Latinoamérica como Un show más, una comedia animada que convirtió problemas cotidianos en aventuras que podían terminar involucrando monstruos, viajes espaciales o la destrucción del parque.

Detrás de situaciones aparentemente absurdas había algo real. El creador tomó experiencias de su juventud y las transformó en historias para Mordecai, un arrendajo azul inspirado parcialmente en él mismo y Rigby, un mapache. Esa dinámica terminó siendo ocho temporadas de la serie entre 2010 y 2017.

Cuando Warner Bros. Discovery buscó a Quintel para explorar un posible regreso, había una condición difícil de resolver: el personaje de Papaleta, quien se había sacrificado para salvar el mundo, tenía que estar. La respuesta terminó siendo Regular show: the lost tapes, lanzada este año y que estrena episodios cada semana en Cartoon Network y HBO.