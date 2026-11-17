El cantautor mexicano Miguel Inzunza, originario de Sonora, México, hizo de su “tribu”, sus seguidores, un séquito de nocturnos a quienes presentó el pasado sábado sus escenas de la vida transformadas en canción.

Como parte de su tour Nocturnos, Inzunza, con 20 años de carrera dentro de la música de autor independiente, mostró que hay un público por las crónicas hechas música. En la velada Inzunza recordó los años de presentarse en lugares pequeños en audiencia, pero donde el público apreció su canto.

Velada

Con escenas de carretera, como su propia existencia en la música que es hasta el momento todo un camino, Miguel, dio oportunidad de que Eliud Falomir abriera su recital y hasta estrenó su tema “Cuando tú no estás”.

En el transcurso de la velada Inzunza tocó con su banda, a guitarra y voz e invitó en el escenario a cantautores como Ale Zéguer, Andrés Suárez, Omar Márquez y El David Aguilar.