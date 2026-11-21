Un siglo después de su publicación, El proceso, novela inconclusa de Franz Kafka, conserva una fuerza literaria que llevó a Luis Fernando Moreno Claros, responsable de su traducción para la editorial española Arpa, a considerarla “el libro más importante del siglo XX”.

“Ello demuestra la gran fuerza de Kafka como escritor, quien con un libro inconcluso pudo llegar a tanto. Es un autor total. En una de sus cartas a Felice Bauer, su prometida, decía ‘todo yo soy literatura’. No concebía la vida de otra manera”, añadió el traductor, quien también ha trabajado con obras de Stefan Zweig, Goethe, Arthur Schopenhauer, Nietzsche y Wittgenstein.

Esta edición reorganiza los capítulos e incorpora el relato “Un sueño”, a partir de los estudios de Reiner Stach, biógrafo y “embajador de Kafka sobre la Tierra”, según palabras de Moreno Claros.

Narrador

El especialista también describió al escritor nacido en Praga como “un hombre con mucho humor, pese a ser una persona pesimista. Estaba disgustado con la vida que llevaba, y ‘El proceso’ es una especie de grito de libertad”.

Kafka es un autor “al que hay que leer con mucha atención; su lenguaje es muy sencillo, pero al traducirlo se puede cometer el error de querer decir más de lo que él declara. Por ejemplo, los diálogos: no los saqué como se suele hacer con guión. Los mantuve en el párrafo porque así está en el manuscrito original”.

“El estilo de Kafka es escueto. Responde a un ritmo peculiar y cortante. Intenté que el escritor hable en castellano, en un idioma seco, no bonito, porque he visto traductores que intentan embellecerlo con frases más largas”, refiere.

“Decía Milan Kundera que la gente se empeña en traducir a Kafka haciéndolo más rimbombante, pero él era muy escueto. No sabemos cómo hubiera escrito en castellano, pero seguramente habría empleado frases cortas. Kafka pone los adjetivos justos. Fue un hombre que medía muy bien las palabras que utilizaba”, añade.

Método

En entrevista, Moreno Claros habló del trabajo que hizo con una novela que cuenta con más de 20 traducciones al español desde su publicación, en 1925. Su estrategia consiste en ceñirse al manuscrito original. Al hacerlo, sostuvo, “encontré algo que otros no, y creo que entendí a Kafka mejor que otros”. El especialista señaló que muchos traductores han añadido palabras que el autor no escribió.

“Algunas traducciones de los capítulos dicen ‘viaje a casa de Elsa’, pero no, él escribió ‘viaje adonde Elsa’. Otro ejemplo: él utiliza mucho el pronombre ‘usted’. Aquí, en España, los traductores no lo emplean. Yo lo puse. Aposté por la literalidad. Las repeticiones de palabras que hay en el estilo kafkiano no me dieron miedo”, detalló.

Consciente de que su trabajo puede influir en la forma en que los lectores hispanohablantes se acercan por primera vez a una obra, Moreno Claros afirmó que lo importante al traducir literatura es “no traicionar la intención del autor”.

Distinguió dos maneras de realizar esta labor: una que privilegia la literalidad y otra que concede mayor importancia a la belleza idiomática. Se suele decir, comentó, “que en español cierta frase suena mejor así. Yo creo que hay que estar en el punto medio, pero siempre es mejor optar por la literalidad, porque el español es muy rico: siempre encuentras una manera de decir las cosas”.

Para preparar su versión consultó los estudios de Stach y el facsímil del texto que dejó Kafka. También destacó la importancia de disponer del tiempo necesario para examinar cada decisión.