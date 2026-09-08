Un último canto para Jonathan Meléndez

Desde las 11 de la mañana del domingo, decenas de fans de la banda Camilo Séptimo se reunieron al pie del Ángel de la Independencia para recordar y homenajear al tecladista de la agrupación, Jonathan Meléndez, así como a integrantes de su familia, tras su asesinato ocurrido el 1 de septiembre.

Sobre el suelo y las paredes del monumento, los seguidores colocaron carteles, fotografías del músico, veladoras, flores, playeras y sudaderas alusivas a la banda. “Hasta el próximo contacto, querido ‘Honas’”, se leyó en la cartulina principal.

Tributo

Decenas de personas acudieron al sitio con playeras negras de Camilo Séptimo y formaron un semicírculo para cantar y llorar algunas canciones de la agrupación. Entre sollozos, lanzaron porras en honor al músico fallecido y a los integrantes de su familia que también fueron asesinados. Entre camarógrafos y fotógrafos, los asistentes brindaron un minuto de aplausos al músico, mientras se abrazaban unos a otros, conmovidos por el multihomicidio.

Eder González, uno de los seguidores del grupo, se trasladó desde la alcaldía Iztacalco para asistir al homenaje convocado en redes sociales, ya que Camilo Séptimo es una de sus bandas favoritas por su propuesta musical.

Mencionó que la música de la agrupación es muy significativa para él porque la descubrió junto con su novia, por lo que representa un gusto que ambos comparten y que les genera una serie de recuerdos.

“Estar aquí es, de alguna manera, rendirle un homenaje a Honas (Jonathan Meléndez) y darle una oración para que encuentre tranquilidad. También es una forma de acompañar a su familia, a Camilo Séptimo y a todos nosotros”, mencionó el joven.