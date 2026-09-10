Un viaje por el sonido

Desde Alemania llega el Ensemble Modern a Guanajuato, uno de los máximos referentes de la música contemporánea a nivel mundial que ha llevado al teatro musical, proyectos de danza y multimedia, música de cámara y conciertos orquestales a las salas más importantes de Europa.

Ensemble Modern representa una de las expresiones más poderosas de la creación artística: distintas voces que, sin perder su identidad, construyen una obra común.

Fundado en 1980 y con sede en Fráncfort del Meno, esta agrupación destaca por ser un colectivo autogestionado por sus propios solistas, procedentes de diversos países como Bélgica, Bulgaria, Grecia, India, Japón y Estados Unidos. Su repertorio es sumamente versátil.

Es reconocido mundialmente por sus colaboraciones estrechas y duraderas con compositores e íconos de la música contemporánea, tales como John Adams, Steve Reich, György Kurtág y Frank Zappa. Además de su labor interpretativa, han consolidado su presencia en la industria con su propio sello discográfico, Ensemble Modern Media, y mantienen un firme compromiso con la educación a través de la Academia Internacional Ensemble Modern (IEMA), fundada en 2003.

Dónde y cuándo

El programa que este conjunto de cámara presentará el sábado 3 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Juárez en la edición del 54 Festival Internacional Cervantino reúne siete obras de destacados compositores de la música contemporánea, en una propuesta que invita al público a experimentar el sonido desde perspectivas que trascienden la escucha tradicional.