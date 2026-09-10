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Un viaje por el sonido

Septiembre 10 del 2026
El grupo se presentará en el Festival Cervantino. Cortesía
El grupo se presentará en el Festival Cervantino. Cortesía

Desde Alemania llega el Ensemble Modern a Guanajuato, uno de los máximos referentes de la música contemporánea a nivel mundial que ha llevado al teatro musical, proyectos de danza y multimedia, música de cámara y conciertos orquestales a las salas más importantes de Europa.

Ensemble Modern representa una de las expresiones más poderosas de la creación artística: distintas voces que, sin perder su identidad, construyen una obra común.

Fundado en 1980 y con sede en Fráncfort del Meno, esta agrupación destaca por ser un colectivo autogestionado por sus propios solistas, procedentes de diversos países como Bélgica, Bulgaria, Grecia, India, Japón y Estados Unidos. Su repertorio es sumamente versátil.

Es reconocido mundialmente por sus colaboraciones estrechas y duraderas con compositores e íconos de la música contemporánea, tales como John Adams, Steve Reich, György Kurtág y Frank Zappa. Además de su labor interpretativa, han consolidado su presencia en la industria con su propio sello discográfico, Ensemble Modern Media, y mantienen un firme compromiso con la educación a través de la Academia Internacional Ensemble Modern (IEMA), fundada en 2003.

Dónde y cuándo

El programa que este conjunto de cámara presentará el sábado 3 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Juárez en la edición del 54 Festival Internacional Cervantino reúne siete obras de destacados compositores de la música contemporánea, en una propuesta que invita al público a experimentar el sonido desde perspectivas que trascienden la escucha tradicional.

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