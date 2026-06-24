Una ciudad que crecía entre sueños y proyectos

Hoy, en el marco del 50º aniversario de Cuarto Poder, volvemos a esos recuerdos que marcaron el final de una década y el inicio de una nueva etapa.

Las celebraciones de XV años ocuparon un lugar especial dentro de las páginas sociales del periódico entre 1994 y los 2000. A través de Flash Social, Flashito, Gente Joven, 100% Joven y Aquí entre Nos, quedaron registradas historias llenas de ilusión, tradición y momentos compartidos con familiares y amigos. Los vestidos voluminosos, los colores pastel, los accesorios brillantes y los peinados elaborados reflejan una moda que marcó a toda una generación y que hoy vuelve a cobrar vida a través de estas fotografías.

El archivo histórico también muestra una ciudad en constante movimiento, ya que durante aquellos años fueron inaugurados sitios que se convirtieron en puntos de encuentro para los chiapanecos y que formaron parte del crecimiento comercial y social de Tuxtla Gutiérrez. Destacan la apertura de Dady Rock Bar, documentada por Claudia Zepeda; la inauguración de La Torta Vaquera, escrita por Mónica Gallegos Priego, además de la llegada de espacios como Centenario y Chamulas Grill, que ampliaron las opciones de convivencia y entretenimiento para la sociedad chiapaneca.

Hoy, estas fotografías son mucho más que imágenes; son fragmentos de una época, testimonios de una ciudad que crecía y recuerdos que siguen ocupando un lugar especial en la memoria de Chiapas.