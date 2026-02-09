Una cumbia muy cultural

Para los integrantes de Volver a la Cumbia, su música representa un movimiento cultural y subcultural urbano y prueba de ello es su nuevo sencillo titulado “Eres mi encanto”, el cual reafirma su hermandad. “Sin duda, Nuevo León ha sido semillero de grandes talentos y ahora su movimiento en la cumbia promueven una cultura por medio de sus rolitas. La cumbia nace del pueblo y resuena con sus vivencias”, comentó en entrevista, Miguel Rodríguez.

Difícil de encasillar, la cumbia regia ha viajado de manera subterránea por las venas de América Latina y se ha expandido por todo el mundo: “Preparamos para mitad de año una gira por Sudamérica, donde la cumbia regia ha cobrado gran interés por el público. Además de que estamos planeando las presentaciones en Estados Unidos, donde tenemos una gran fanaticada”.

El proyecto musical Volver a la Cumbia, presentado por Serca Music, logró un éxito rotundo al agotar las entradas en su lanzamiento en el Auditorio Cumbres de Monterrey, Nuevo León, el pasado 19 y 20 de diciembre de 2025.

Rodríguez asegura que, en medio de las montañas de Monterrey, existe una “Colombia chiquita”, una “Colombia regia, casi real. Allí surgió una conexión con la cumbia colombiana que recordaba la vida rural de sus orígenes. Los sonideros son parte de ello y promover la música regia en el mundo”.