Una década fuera de la madriguera

Todo lo que toca Bad Bunny, de 31 años, se convierte en mainstream, dice Pablito Wilson, autor del libro Reggaetón: una revolución latina. Le bastó sólo una década al “Conejo Malo” salir de la madriguera y dejar que lo conociera todo el mundo.

Con canciones cuyas letras eran criticadas en sus inicios, Benito Antonio Martínez Ocasio comenzó a abrirse espacios en pequeños recintos en el género urbano, que estaba en efervescencia, y con nuevas narrativas.

“La gran importancia Bad Bunny es que se volvió tan gigante que logró convertir en mainstream un montón de cosas que de otra manera no lo serían, ya sea que hablemos de una salsa, de una plena puertorriqueña, incluso del debate de la gentrificación”, añade el también editor de la revista Billboard, edición Colombia.

Benito fusiona trap, reguetón, pop y ritmos caribeños, con lo que logró que la música urbana en español alcanzara una mayor visibilidad en los principales escenarios internacionales, principalmente por su estilo irreverente, su narrativa honesta y su habilidad para jugar con estéticas no convencionales.

“El hecho de que se haya convertido en un personaje tan popular, de que pueda hablar de lo que se le da la gana y que eso tenga resonancia en millones de personas, lo convierte en un fenómeno único para la música latina y mundial, además de un símbolo cultural más allá de la música”, asegura.

El boricua llegará este miércoles a la Ciudad de México con ocho shows en el estadio GNP de su Debí Tirar Más Fotos World Tour.