Una década sin Rubén Aguirre

Si bien la figura de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, sigue siendo importante en la historia de la televisión, los actores que lo acompañaron en su camino en programas como El Chavo del 8, también han logrado relevancia no solo en el medio, también entre el público de Latinoamérica que los siguen queriendo a pesar del tiempo, como sucede con el actor Rubén Aguirre, de quien se cumple una década de su partida.

Aún vive en la memoria colectiva su personaje del profesor Jirafales, un hombre entregado a su vocación aunque algo enojón, que tuvo un eterno romance con doña Florinda, a quién siempre visitaba en la vecindad con un gran ramo de rosas rojas; un papel al cual le dio forma en colaboración con Roberto Gómez Bolaños, a quien conoció en 1968 y cuya relación mantuvo hasta 1995 cuando se dejó de transmitir el programa Chespirito.

De la Sultana a la capital

Quien fuera ingeniero agrónomo de profesión, se decantó por la locución y los escenarios cuando emigró de Monterrey a la Ciudad de México a finales de los 50, y comenzó a trabajar en Televisión Independiente de México, pero el paso definitivo lo dio desde que su camino se topó con “Chespirito”, gracias a proyectos como Los supergenios de la Mesa Cuadrada y Chespirotadas (ambos de 1968-1969), Chespirito (1972-1973), El Chapulín Colorado (1970-1992) y El Chavo del 8 (1971-1992), donde inmortalizó personajes como un loco y simpático Lucas Tañeda, el Sargento Refugio Pazguato, el gánster Rufino Rufián y por supuesto el profesor Jirafales.

Después de su separación de “Chespirito” siguió en activo en la televisión, participando en la telenovela juvenil Soñadoras (1998), dos años después fue la voz oficial del programa Atínale al precio, aunque fue sustituido unos meses después por Héctor Sandarti; después se dedicó a realizar giras por todo el país con diversos circos, los cuales ponían como atracción principal al profesor Jirafales.

Ocaso de su carrera

La sombra del retiro comenzó a seguirlo en 2007, cuando sufrió un accidente automovilístico en la Ciudad de México, el cual tuvo graves consecuencias para él y para su esposa Consuelo de los Reyes, quien perdió una de sus piernas y él tuvo una fuerte lesión en la columna, cuya secuela fue un dolor crónico que a veces lo incapacitaba para trabajar, por eso se retiró en 2013.

En 2015 publicó el libro Después de usted, en el cual abordaba permitió al lector darle una mirada a uno de los programas más importantes de la televisión, Chespirito, y todo lo que se generó entorno a él y su creador, además de los conflictos entre su elenco, la disputa por los derechos de los personajes, entre otras cosas.

Después de un largo tiempo con problemas de salud, incluyendo la diabetes, la condición de Rubén Aguirre se complicó con una neumonía que lo llevaría a la muerte el 16 de junio de 2016, tan sólo dos días después de haber celebrado su cumpleaños 82.

Desde entonces su legado ha sido reconocido en diversos proyectos, como El Chapulín Colorado animado (2015), en 2019 la empresa brasileña sacó una figura de acción del profesor Jirafales, en 2022 se editó el videojuego Street Chaves II, el año pasado con la serie Chespirito: sin querer queriendo y un sketch que el puertorriqueño Bad Bunny presentó en el programa Saturday Night Live, haciendo una parodia de El Chavo del 8, y el actor Jon Hamm interpretó a Aguirre.