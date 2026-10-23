Una dulce celebración para Élian

Rodeado de amor, sonrisas y apapachos, Ramiro y Dalahie celebraron el primer cumpleaños de su pequeño con una alegre reunión. Entre muestras de cariño, felicitaciones y momentos llenos de ternura, disfrutó una fiesta inolvidable en la que cada detalle estuvo pensado para hacerlo sentir muy querido. Su primer año ha estado lleno de descubrimientos, aprendizajes y alegrías que han iluminado la vida de su familia, que hoy celebra con emoción el privilegio de verlo crecer y acompañarlo en cada nueva aventura