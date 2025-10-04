Una emotiva despedida en educación especial

Una bonita ceremonia se llevó a cabo para celebrar la jubilación, en donde familiares, amigos y seres queridos se dieron cita para reconocer la gran trayectoria y dedicación. Entre aplausos, abrazos y palabras de agradecimiento, se destaco la noble labor realizada a lo largo de los años en beneficio de muchas generaciones de estudiantes. La mañana estuvo llena de nostalgia, cariño y buenos deseos para esta nueva etapa que comienzan, dejando huella en todos los presentes. ¡Muchas felicidades!