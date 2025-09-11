Una familia unida y disfuncional

Con el fin de mantener cautivo al público que por nueve años ha seguido sus presentaciones, el 90’s Pop Tour se transforma, de una fiesta noventera a una experiencia inmersiva, al más puro estilo de un antro de esa década.

Pero no todo es miel sobre hojuelas; el show producido por Ari Borovoy ha sido marcado por las rencillas y por la baja energía de algunos de sus integrantes al ejecutar coreografías. “Son cosas algo normales en una familia disfuncional que arriba del escenario funciona”, dice el exintegrante de OV7. “Después de casi nueve años, claro que somos una familia. Hemos pasado por un montón de cosas, profesionales y personales y eso nos ha unido muchísimo. Tenemos nuestros momentitos, pensamos y opinamos distinto, pero todos tenemos claro hacia dónde queremos llevar este proyecto”, dijo Melissa de JNS.

Agrupaciones como JNS, Magneto, Kabah, Mercurio, Ari, Erika, Kalimba, M’Balia, Erik Rubín, Caló, The Sacados y S.B.S. integran el 90’s Pop Tour: El Antro, concepto que tiene como fin que el público reviva sus noches de antro.

La mente detrás del show

El cerebro creativo detrás de este concepto reiteró que los artistas que participan se encuentran en su mejor momento. “Presentamos nuestra mejor versión arriba del escenario. Esto llega después de ocho años y medio de que comenzó esta gira, la que ha sido exageradamente generosa con nosotros, con la industria y con el público”, aseguró el productor y cantante.

El empresario explicó también que visitar nuevos escenarios da vigencia al espectáculo. “Tras hacer 25 Arenas CDMX e ir por todo el país y Estados Unidos, decidimos abrir el antro más grande de Latinoamérica en el Auditorio Nacional”, agrega.

Para Angie Taddei, integrante de JNS y una de las fundadoras del 90’s Pop Tour, este giro que se le da al show tiene que ver con la nostalgia de esta época, de los antros y de los compilados de canciones que ponían a bailar a la gente. “Estaremos en el escenario con nuestras canciones versionadas a un antro, como las mezclaban los DJ de esa época. Si les llamamos la atención hace nueve años con este espectáculo de iluminación brutal, elevadores, una cosa loquísima, ahí viene de nuevo al Auditorio Nacional”, asegura Taddei.