Una frazada para el invierno es el nuevo libro de Luz María Rubio Nájera. En exclusiva, la autora detalla que este trabajo tiene que ver con la planificación que todos los seres humanos debemos implementar para vivir una etapa adulta plena.

Comparte que el volumen se divide en varios apartados, en los que ofrece una serie de herramientas. “Tocamos diversos temas como la preparación emocional y la importancia de fortalecer nuestro espíritu y nuestra inteligencia emocional para llegar a ser personas fuertes y que no nos envuelva la amargura, la soledad, la depresión y el resentimiento”, puntualizó.

Una vida en plenitud

A través de este material detalla por qué es importante resolver las cuestiones enunciadas y llegar sanos a esa etapa de la vida. “Hablo de construir una fortaleza emocional que nos permita aceptar que nuestra familia tiene su propia vida, iniciando por los hijos pues ellos tienen su propio tiempo y evitar disgustarse porque no pueden visitarlos”, expresó.

En otro de los apartados, Rubio Nájera expone que una parte importante es el estado físico. “En el libro hablo de que no es posible empezar a prepararnos cuando ya tenemos la edad encima, pues no vamos a fortalecer nuestra musculatura después de los 60; tenemos que fortalecerla desde niños y alimentarnos bien”, afirmó.

Uno de los puntos importantes es el aspecto económico, porque muchas veces se va la vida en educar a los hijos o en irles resolviendo sus asuntos, cuando las personas deben priorizar el tema financiero, debido a que la vejez es “un estado de lujo”.

Finalmente, detalló que esta serie de herramientas fue pensada para subsanar la falta de información sobre cómo abordar dicha etapa. Para los interesados en consultar la obra, se pueden comunicar de manera personal con la escritora ingresando a su página de Facebook.