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Una historia de amor que llegó al altar

Noviembre 10 del 2026
Una historia de amor que llegó al altarLos recién casados Ariadne y Víctor Hugo
Una historia de amor que llegó al altarLa foto de recuerdo
Una historia de amor que llegó al altarMuy contentos

Rodeados del cariño de sus familiares y amigos, Víctor y Ariadne celebraron uno de los momentos más especiales de sus vidas al unir sus caminos en matrimonio. En una emotiva velada, los recién casados compartieron su felicidad con sus seres queridos, quienes los acompañaron en el inicio de esta nueva etapa. Entre abrazos, sonrisas, felicitaciones y buenos deseos, la pareja disfrutó de una celebración inolvidable, llena de amor y alegría

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