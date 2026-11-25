Rodeados del cariño de sus familiares, Leo y Alejandra celebraron uno de los momentos más importantes al unir sus caminos en matrimonio. En una tarde llena de emociones y buenos deseos, los recién casados compartieron su felicidad con las personas más especiales para ellos. Entre abrazos, felicitaciones y momentos de complicidad, la pareja disfrutó una celebración inolvidable, dando inicio a otra etapa de una historia que seguirán construyendo con amor, sueños y maravillosas experiencias