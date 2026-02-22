Una historia sin recuerdos

No es una película coreana más. Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche es una demostración gráfica de los alcances del amor cuando este es puesto a prueba bajo situaciones extremas.

Esta producción de una hora y 46 minutos pone en el centro a Kim Jae-won, quien se propone detener el bullying que sufre uno de sus amigos. Como castigo, los acosadores le imponen que le declare su amor a la chica extraña de la escuela.

El grupo de chicos malos espera que Jae-won sea rechazado públicamente, pero la sorpresa es que Han Seo-yun acepta y, aunque pone condiciones muy particulares, inician una especie de romance.

Para Seo-yun todo debe ser calculado. Por eso decide revelar a Jae-won que, debido a un accidente, padece amnesia anterógrada; es decir, que cada noche, mientras duerme, sus recuerdos del día se borran y, para no vivir en desorientación, escribe un diario antes de acostarse.

Al saber esto, Jae-won se propone hacer todos los días especiales para la chica, pues su propósito es que cada mañana, al leer su diario, se encuentre con estampas agradables que la conecten de inmediato con la felicidad.

Aun cuando parece que ese es el eje de la historia, en algún momento se revela que el chico también guarda su propio secreto: vive enfrentando los embates de una enfermedad cardiaca congénita.

La meta de Jae-won es que Seo-yun tenga solo buenas experiencias que, aunque sabe que se diluirán en su mente, puedan guardarse en la memoria del corazón.

Historias ya contadas

Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche es remake de una producción japonesa que, a su vez, se basó en la novela de Misaki Ichijo. Actúan Choo Young-woo y Shin Si-ah, y dirige Kim Hye-young, quien también realizó la aclamada película It’s okay!, su primer largometraje.