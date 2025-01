En marzo de 2020 el mundo se aisló debido a una pandemia, cambiando completamente la dinámica de la vida diaria, donde todo se desarrollaba entre cuatro paredes; es precisamente esto lo que hace tan significativa la llegada a los cines de una película como Corina, cuya protagonista limita su existencia a la calle donde vive, por la agorafobia que padece.

Urzula Barba Hopfner, directora y coescritora de la cinta, recuerda el impacto que tuvo la pandemia. “Nos pegó fuerte, pero creo que como sociedad tenemos la responsabilidad de significar cada experiencia, negativa o positiva, porque siempre existe un aprendizaje; quiero creer que nos volvió más sensibles y empáticos”, señala.

La directora tapatía comenzó a trabajar en el guion en 2016, tomando como pretexto un episodio de agorafobia que ella vivió y, aunque no fue extremo, sí le permitió tocar otras temáticas importantes, como no tener miedo de enfrentar retos o alcanzar sueños, idea que su actriz principal, Naian Norvind, comprendió perfectamente. “Es más probable que la gente se identifique con ‘Corina’ después de la pandemia, pero esta historia también es una metáfora sobre el encierro de la mente, no solo el físico, es cómo nos salimos de nuestras ideas que nos encierran, de nuestros patrones y formas de ser que caducan, y que tenemos que cambiar para seguir adelante”, refiere.

Norvind, quien da vida a Corina, señaló también que no cree que importe cómo haya vivido cada uno ese momento, pues “todos nos podemos relacionar con ese enclaustramiento interno”.

Su personaje trabaja en una editorial que está en la misma calle donde vive, es correctora de estilo, y llega a sus manos el manuscrito de la escritora más importante de la empresa, pero comete un error y debe iniciar un viaje, enfrentando su miedo a los espacios abiertos, para salvar su trabajo, para lo cual se topa con Carlos (Cristo Fernández), un chico que regresa a su país después de un tiempo en EU.

Cristo, quien además de actor es productor de la cinta, indicó que a través de su personaje deseó mostrar que también “es de machos ser sensible y curioso”. “Quise que fuera valiente y no tóxico, porque en esta aventura viene un autodescubrimiento para él a través de Corina”, dijo.

Urzula no buscaba hacer un filme denso, por eso decidió darle cierto ritmo a la narrativa para que su dirección pudiera darle espacio a la comedia, ya que se dio cuenta que no siempre se abordan temas profundos con ligereza y quería que Corina tuviera ese toque.