Una increíble fiesta de Minecraft

Muy contento celebró su cumpleaños número ocho el pequeño Carlos Emilio, quien en compañía de familiares y amigos disfrutó una tarde llena de diversión con la temática de Minecraft, su videojuego favorito.

El festejado recibió con entusiasmo a cada uno de sus invitados, quienes llegaron con mucha alegría para compartir juegos, dulces y sorpresas. La decoración, inspirada en el famoso mundo de bloques, llamó la atención de chicos y grandes, haciendo que todos se sintieran parte de la aventura. Los niños no pararon de reír y brincar, mientras que los papás disfrutaron la bonita convivencia