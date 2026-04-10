Una jornada para contemplar arte

Si hay algo que caracteriza a la Semana del Arte es su ajetreado ritmo para ver la mayor cantidad de arte en el menor tiempo posible. Así es como se consume mucho del arte hoy en día, en museos con largas filas motivadas para hacer la selfie viral, salas atiborradas de manos con celulares buscando la foto “aesthetic” y recorridos veloces. Pero el próximo 11 de abril se llevará a cabo un evento que propone parar por un instante para observar y apreciar con calma, se trata de Slow Art Day.

Esta jornada, que reúne a más de 50 espacios artísticos —como el Palacio de Bellas Artes, Museo Soumaya, LS Galería, Arte Abierto, Lago Algo, Museo Tamayo kurimanzutto y OMR—, tiene como fin ofrecer una programación especial para experimentar el arte con calma.

Slow Art Day es una iniciativa que surgió en Estados Unidos en 2010 y actualmente se lleva a cabo en distintas ciudades del mundo. Constanza Ontiveros, doctora en Historia del arte por la UNAM y colaboradora de The Art Newspaper, es quien impulsa esta iniciativa en la Ciudad de México. La investigadora señala que en estudios científicos se ha registrado que el visitante pasa un promedio de 27 segundos frente a una obra de arte, pues compite con los estímulos e inmediatez que ofrecen las redes sociales y aparatos electrónicos.

Nuevas maneras de consumir

“Ha cambiado la forma en que consumimos arte. No todo es malo, porque creo que las redes sociales también ayudan a ampliar públicos. Pero hay una delgada línea para lograr el equilibrio de la experiencia. Tiene que haber conciencia, detenerse, respirar y conectar lo que estás viendo con tus sentidos. ¿Cuál es la obra que recuerdas? Aquella que sí viste”, dice en entrevista.

Lo que hace Ontiveros, junto a un equipo de voluntarios, es coordinar a los recintos culturales para que durante un día dediquen actividades para apreciar el arte con calma. Entre las actividades hay recorridos guiados, conversatorios, experiencias sensoriales y talleres.

Por ejemplo, en Lago Algo habrá una actividad plástica con adobe, así como contemplación pausada en tres obras de arte; en HAAB Project y Art Triggeria se hará un recorrido así como una cata de té japonés; en Le Laboratoire se proyectará la película Cada vez, una sola vez. Amazônia, de Luis Felipe Ortega, con música interpretada en vivo; mientras que en Arte Abierto habrá un taller de escritura y un recorrido guiado. Para conocer toda la programación y sedes visita https://slowartday.com.mx/programacin.

Con el fin de vivir una mejor experiencia, Ontiveros aconseja al público no intentar visitar todas las sedes, en todo caso recomienda hacer un pequeño circuito, o mejor aún, asistir a una sola actividad, e invita a mantener el hábito de consumir arte con calma más allá de esta jornada. “Hay estudios científicos en el campo de la neurociencia sobre lo que ocurre en el cuerpo y la mente cuando consumimos arte de forma contemplativa y hacemos actos creativos. Hay beneficios inmediatos, pero también cuando se hace por un lapso de tiempo razonable. Baja el estrés, pero también hay terapias para personas con padecimientos degenerativos como la demencia. También se ha comprobado que la apreciación tiene un impacto en la neuroplasticidad y en la reconfiguración de conexiones en tu cerebro”, explica Ontiveros.