Una madre lucha por su hijo

Basada en una historia real, en la Sevilla de 1977, Te estoy amando locamente es la declaración de amor de una madre que decide respaldar a su hijo gay, cuando la homosexualidad seguía considerándose un delito.

Planes diferentes

La historia sigue a Reme, una madre tan devota de la iglesia como de Miguel, su único hijo, y quien vive con la esperanza de que el chico sea el primer universitario de la familia, pero lo que esta viuda no sabe es que él tiene otros planes.

El joven hará todo por conquistar su sueño de ser cantante y participar en un concurso de talentos para la televisión. Es justo aquí cuando Reme descubre que su hijo es homosexual, pero en vez de recriminarlo, decide darle su apoyo.

Motivada por el amor de madre, Reme termina en medio de una lucha por los derechos de la comunidad LGBT+. La cinta, dirigida por Alejandro Marín, es resultado de una investigación de casi cinco años sobre la primera manifestación gay en Sevilla y fue ganadora del premio Goya a mejor canción original. La cinta forma parte del catálogo de Netflix.