Una mirada al universo maya

“El juego eterno”, muestra que abordará la importancia del juego de pelota entre las sociedades mayas prehispánicas se exhibirá en el Museo de Arquitectura Maya, Baluarte de la Soledad, en la ciudad de San Francisco de Campeche.

“A través del juego de pelota maya se entiende una civilización que articuló comunidad, poder y una profunda lectura del universo. Esta exposición recupera esa memoria y la hace accesible mediante recursos táctiles y cédulas en braille, porque el patrimonio debe ser conocido y disfrutado por todas las personas”, señaló la secretaria de Cultura del gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.

El programa inaugural comenzará con las conferencias “El juego de pelota entre los mayas, iconografía e implicaciones políticas”, de la directora del Centro INAH en la entidad, Adriana Velázquez Morlet, y “Los juegos de pelota en el estado de Campeche”, de la arqueóloga Sara Novelo Osorno.

La instalación introduce al público a una práctica con más de 3 mil 500 años, cuyos vestigios en el área maya se remontan al periodo Preclásico Medio (1200-400 a. C.). Más que una actividad deportiva, el juego de pelota se relacionó con ámbitos sociales, políticos y religiosos, y formó parte de una concepción del mundo en la que se entrelazaban seres humanos, dioses, astros y ciclos naturales.

A través de cédulas explicativas, gráficos, infografías, piezas arqueológicas originales y reproducciones contemporáneas, la exhibición propone acercarse al ritual desde tres perspectivas: “El juego sagrado”, que aborda su relación con los mitos fundacionales y el poder político; “Arquetipo del universo”, dedicado a la arquitectura y al significado simbólico de las canchas, y “El juego humano”, que aproxima a sus reglas, la indumentaria de los jugadores y su dimensión social.