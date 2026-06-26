Una mirada crítica y reflexiva al futbol

La Galería Aguafuerte (Guanajuato 118, Roma Norte, CDMX) presenta la exposición “El juego de la pelota”, con más de 30 obras de 15 artistas consolidados y emergentes, que plantea una reflexión económica, social y política del futbol, en el marco de la Copa Mundial de este deporte que se desarrolla actualmente.

Israel Alvarado, director de la galería y también curador de la muestra, explica que hace unos meses lanzaron una convocatoria para reunir obra alrededor del futbol, sin una temática en particular, solo permitir a los artistas reflexionar sobre el tema desde sus propias perspectivas. “Lo que tratamos de comunicar es el tema del mundial, aprovechar que en la calle hay gente que está festejando, que le gusta el futbol, esta es una oportunidad para acercar a los fanáticos del futbol al arte, a que vean ese deporte que tanto les gusta desde una mirada crítica y reflexiva”, señala el curador.

Llamado

Israel Alvarado explica que la vocación de su espacio es darles oportunidad a los artistas emergentes, por lo que la selección de artistas combino el talento de algunos creadores más consolidados con algunos nombres que apenas inician en la escena del arte contemporáneo.

Entre los destacados de “El juego de la pelota” destacan el pintor y escultor mexicano Jazzamoart, así como el pintor Cristóbal Montoya y la creadora Gabriela Leal, quien ha llegado a exponer en el Museo Jumex algunas piezas.

Otros nombres en la muestra son Michelle Prats Miller, Eduardo Alanís, Fabián Giles y José Martín Cruz Mendoza, este último creador del acrílico sobre tela Tierras mundialistas, que muestra un niño con ropa del mismo color de la bandera de México, enfrente de una portería y en un llano con huesos y un balón ponchado. “Normalmente la galería, cuando hace sus curadurías, o selección de obra, piensa en varias cosas, una es la calidad técnica y propuesta de la obra; dos, que las obras se vayan uniendo en algún hilo conductor, que se vayan comunicando, y tres, el espacio, porque estamos limitados en cuanto a espacio por el tamaño de la galería”, resalta Alvarado.

Cabe mencionar que la exhibición no solo plantea pintura, sino que une escultura, dibujo, instalación, cartel y collage. “No decimos que la muestra es totalmente política, creo que la obra creada desde la convocatoria caminó hacia ese lado, pero creo que fue desde la idea de los artistas y su interpretación del futbol que nació esta exposición, y está dirigida a los amantes del balompié”, remarca Israel Alvarado.

Con 20 años de vida y otra sede en Val’Quirico, Tlaxcala, Aguafuerte cuenta también con piezas de Leonora Carrington, Pedro Friedeberg y José Luis Cuevas. Todas las obras de “El juego de la pelota” están a la venta.