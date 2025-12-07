Una Navidad no tan padre

Angélica María se une a Héctor Bonilla, Benny Ibarra y Jacqueline Bracamontes en la secuela de Un padre no tan padre, dirigida de nuevo por Raúl Martínez. Completan el reparto Renata Notni, Juan Pablo de Santiago, José Carlos Ruiz, Tina Romero, Tim Ross, Tina French Eduardo Tanús, Danniel García Liz, Yulian Díaz y Natalia Subtil.

Don Servando (Héctor Bonilla), más conocido como el abuelo gruñón, vuelve tras sus aventuras en Un padre no tan padre (2016). Esta Navidad se une a una nueva familia más grande con su hijo Fran (Benny Ibarra), su nuera Alma (Jacqueline Bracamontes) y una comuna de hippies amantes de la diversión como Gala (Renata Notni), Renato (Juan Pablo de Santiago) y Bill (Daniel Martínez).

Juntos, viajan a la playa para pasar la Navidad con la tía de Alma, doña Alicia (Angélica María), una mujer difícil que se convierte en la archienemiga de don Servando. Cuando su posición en la familia se ve cuestionada, don Servando no se detiene ante nada para demostrar que Alicia es una persona horrible que solo piensa en sí misma, aunque eso suponga fastidiarle las celebraciones a todo el mundo.

No todo se vale en Navidad

Aun a riesgo de sufrir indigestiones, no siempre se toman demasiados turrones y polvorones en Navidad, y por eso mismo nunca vamos a tener demasiadas cintas navideñas. Son fechas para acabar con empachos, tanto digestivos como audiovisuales, aunque hay tanta variedad que no es malo seleccionar, y al igual que algunas personas dejan apartados los polvorones de limón, esta cinta también se puede obviar.

Un padre no tan padre no era una gran película, pero al menos era entretenida y amenizaba una sesión de cine en casa sin demasiado que hacer. Por desgracia, aunque su secuela tiene una historia amena, es excesivamente predecible y, por qué no decirlo, forzada.

En estas fechas es difícil encontrar producciones originales, pues parece que todo está hecho, y el conflicto de dos personas enfrentadas por ver quién tiene razón sobre cómo se debe pasar la Navidad no es una historia que aporte demasiado. En paralelo tenemos muchas más pequeñas historias secundarias, algo lógico en las películas que giran alrededor de una gran familia, pero no logran equilibrar la balanza y compensar el desaguisado que supone la historia central.

Una Navidad atípica

Si bien Netflix nos presenta multitud de películas que entran en el género navideño con tan solo poner algún árbol de Navidad o una casa decorada con luces, en este caso la nieve (que al final hace acto de presencia) y los elfos dejan paso al sol y el mar, pero sí que tiene la Navidad como causante de todos los problemas. Y si tiene la Navidad, para que sea una comedia navideña no puede faltar el humor, pero con los antecedentes que teníamos se esperaba más humor y travesuras.

No todo iba a ser malo, y el reparto funciona de maravilla, con una gran química, y unas relaciones familiares reales y para nada forzadas, lo que permita que sea fácil de ver y transmita el típico mensaje de estas fechas para recuperar el espíritu de familia y de unión durante la Navidad. Si bien los personajes están plagados de clichés, ciertamente funcionan dentro del contexto de esta historia, lo que los hace más identificables y tienen mucha personalidad.

Si bien no es una gran película en ningún sentido de la palabra, podríamos decir que Una Navidad no tan padre es un intento de mezclar La joya de la familia y Los padres de él con un toque mexicano. Si eres de los que disfrutas de las comedias navideñas sin exigir demasiado, la encontrarás agradable y adecuada para estas fechas. Si buscas un plato algo más selecto para paladear en estos días navideños, sigue buscando en la plataforma.

Música original

Esta estuvo a cargo de Benny Ibarra y Vico Gutiérrez, quienes junto con la supervisora musical, Ileana Rodríguez (La Reclu), hacen una propuesta de clásicos navideños con un toque de Rock. En la película se escuchará “Feliz Navidad”, “Los peces en el río” y “Las panderetas”, entre otras canciones, con un toque rockero. Benny también produjo un cover titulado “Bajo el arbolito” interpretado por Angélica María y Héctor Bonilla para cerrar con broche de oro.