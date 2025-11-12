¡Una noche mágica e inolvidable!

Una velada llena de alegría, música y emoción se vivió durante la celebración de los XV años de Lía Guadalupe, quien deslumbró con su radiante sonrisa y elegante vestido; amigos y familiares se reunieron para acompañarla en este momento tan especial, compartiendo risas, abrazos y gratos recuerdos. Entre luces, bailes y buenos deseos, la noche se convirtió en un hermoso capítulo que quedará grabado en el corazón de todos los presentes. Sin duda, una celebración digna de recordar