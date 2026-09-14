Una noche mexicana que dejó huella

La Asociación Civil Suma y Deja Huella llevó a cabo una emotiva Noche Mexicana a beneficio de Iker y Sarita, quienes requieren apoyo para continuar con sus respectivos tratamientos. Durante esta mágica velada, familias y amigos se dieron cita para disfrutar deliciosos platillos mexicanos, música, baile, diversión y un alegre concurso de disfraces, en un ambiente lleno de solidaridad y esperanza.

El evento, además de enmarcarse en las fiestas patrias, tuvo como principal objetivo sumar esfuerzos y dejar huella en la vida de estas dos personas, demostrando que cuando la sociedad se une por una buena causa, la ayuda puede convertirse en una gran muestra de amor