Una noche para recordar

Rodeada del amor de su familia, Grecia festejó sus quince años con una hermosa velada llena de elegancia, alegría y momentos inolvidables. Una noche muy especial fue la que disfrutó, compartiendo sonrisas, abrazos y momentos únicos con quienes han sido parte importante de su vida. Entre música, buenos deseos y mucha emoción, celebró el inicio de una nueva etapa, llena de sueños por cumplir, ilusiones por descubrir y experiencias que la acompañarán en el camino hacia sus más grandes anhelos.