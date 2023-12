Una obra de insatisfacción compartida

Jodidxs puede verse los lunes y martes, del 22 de enero al 27 de febrero, a las 20:00 horas, en el Foro La Gruta. Cortesía

Jodidxs, pieza escrita y dirigida por Anacarsis Ramos, es atípica: en esta no hay espacio ni personajes definidos, pero sí una insatisfacción compartida.

“Tiene diferentes vertientes y referencias pop. Por ejemplo, Calamardo, de ‘Bob Esponja’, se proyecta en un personaje: un artista frustrado, que tiene diferentes trabajos para sobrevivir y cae en depresión constantemente. En el capítulo donde se habla de ‘Bob Esponja’, el personaje queda cubierto como en una montaña de arena, al igual que Winnie, de ‘Happy days’, de Samuel Beckett, quien está metida en la arena, hasta el pecho, mientras cuenta por qué sus días son felices. Eso se puede enlazar con una serie de rutinas en la vida para no pensar en ciertas situaciones; yo lo enlacé con una historia familiar de locura. Todas las salidas múltiples de la pieza están conectados por la imagen de estar hasta el cuello de la situación”, explica en entrevista Ramos, quien dirige una nueva temporada de la obra, resultado de un proceso que también es particular: un laboratorio con los actores que duró seis meses y ha servido para la reescritura de la obra, cuya primera temporada fue en enero en El Milagro.

“Aquella versión nos gustó bastante, pero, de alguna manera, estábamos viendo si los elementos funcionaban. Esta versión, que llevamos un mes trabajando, es más limpia y tiene pequeñas ediciones a partir de esa pequeña experiencia; aunque es más compacta, en términos generales es la misma obra”, detalla.

El trabajo en un laboratorio escénico convirtió la pieza en una especie de palimpsesto: hay 17 versiones de ella y en varias reescrituras tuvo cambios radicales. El primer texto de Anacarsis Ramos se fue mezclando con otras historias, a partir del trabajo de los actores. “A nivel escénico, no queríamos recurrir a ninguna de las formas estéticas ni a ningún estilo específico para el montaje. Queríamos que el propio laboratorio determinara su forma. Fue algo artesanal porque trabajamos con un coreógrafo y diversos materiales que fuimos poniendo en escena”, expone.

De fondo, la idea era conformar un cuerpo común: que su conjunto de personajes no definidos se articulara, en momentos clave, como un coro o una sola voz. En la búsqueda, la forma y el fondo terminaron por corresponderse mediante un dispositivo, una tela, que al mismo tiempo es el espacio y el vestuario compartido por los actores. En otras palabras, el personaje se mueve en un espacio que simultáneamente crea.

“Yo buscaba replicar la experiencia del déficit de atención. En el texto no hay situaciones definidas, así como no hay espacios definidos. Pareciera que un personaje habla desde un lugar específico hasta que se ve interrumpido por otro. El público, entonces, tiene que oír una conversación sobre un tema diferente que, a veces, se mezcla con ciertas referencias. Muchas veces, al escribir, he vivido como un obstáculo la imposibilidad de seguir una línea narrativa. Lo coreográfico, por sí mismo, ayudó a crear el espacio donde sucede la obra, el cual no es un espacio físico concreto, sino una unión de cuerpos que puede ir cambiando. Esto captura la esencia de una comunidad de personas que comparten dolores”, añade.

En el elenco de Jodidxs están Erik Gutiérrez Otto, Daniela Luque, Lilie Khavetz, Santiago Villalpando y Daniel Berthier.