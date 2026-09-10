Deseos y desesperanzas son mensajes que se pueden ocultar en los pétalos de flores, es un recurso que se ha usado a lo largo del tiempo, como lo hizo el francés Marcel Proust en su libro En busca del tiempo perdido, o el mexicano Mario Bellatin en Flores. Ahora, estos escritores, divididos por el tiempo y distancia, dialogan en la exposición “Una obsesión por las flores”, que se presenta en el centro cultural Lago Algo (Pista El Sope S/N, Bosque de Chapultepec II Sección).

La curadora francesa Anais Lepage identificó coincidencias en cómo Proust y Bellatin usan las flores en su literatura, lo cual le hizo notar que ella está obsesionada con las flores, al igual que 17 artistas internacionales que reúne para la muestra; muchos de ellos exhiben por primera vez en México.

“Para mí hay un hilo rojo en toda la muestra que determina mi selección: todos los artistas emplean procesos muy conceptuales en piezas que son muy decorativas y también, como Bellatin, fusionan lo bello de lo político”, explicó Lepage en entrevista.

Piezas

Al centro de la sala hay tres obras que son centrales en el recorrido. Una de ellas es considerada por la curadora francesa como el corazón de la exposición y se trata de una serie de arreglos florales que a primera vista podrían parecer comunes, pero se trata de la serie “Flowers for Africa”, de la artista canadiense Kapwani Kiwanga, quien recrea las decoraciones florales que se usaron en eventos diplomáticos que marcaron la liberación de países africanos. Sin embargo, a lo largo de la muestra se dejarán marchitar las flores, para hacer referencia al doble símbolo de esos arreglos florales. “Al marchitarse se muestra la pérdida de las ilusiones y la diferencia que existe entre liberación diplomática y la permanencia de los sistemas coloniales”, explica Lepage.

Tres lienzos con fragmentos del poema “Welcoming the flowers”, del artista John Giorno, dan un “toque de dopamina” con sus vibrantes colores, dice la curadora; sin embargo, por más alegre que parezca la pintura, su contenido conceptual es menos optimista y más crudo al difundir mensajes como: “Las orquídeas son las lenguas que mintieron”. “Las capuchinas hacen gala de trompetas de fuego maliciosamente”, en inglés.

La exposición “Una obsesión por las flores” forma parte del programa de la Gran Fiesta franco-mexicana, que se organiza para celebrar 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia. Además, este centro cultural también presenta la muestra “Hacer lugar”, de Studio Lenca, un proyecto del artista salvadoreño José Campos, que está compuesta por un mural de sitio específico, figuras escultóricas y pinturas, que abordan la inmigración, memoria y pertenencia, temas que trabaja a partir de su experiencia como inmigrante.