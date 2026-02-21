Una película con corazón

Desde que la novela Metafísica de los tubos, de Amélie Nothomb, llegó a las librerías en el 2000, la crítica se rindió ante su lúcida y provocadora mirada sobre una niña de tres años enfrentada a la vida y la muerte; por lo que su salto al cine era cuestión de tiempo. Y es con la producción de una mexicana, Nidia Santiago, que la versión fílmica, bajo el título Amélie y los secretos de la lluvia, ya se puede ver en los cines nacionales.

El estreno se dará a casi un mes de que compita por el Óscar en la categoría de Largometraje de animación, midiéndose, entre otros, a Las Guerreras K-pop y Zootopia 2, títulos con los que ya se enfrentó en los pasados Globos de Oro.

La cinta es una producción franco-belga y no con México, porque la compañía de Santiago está situada en el país galo. “Nos llegó la historia por los directores, que la habían leído muchos años atrás y querían hacerla justo una película que habla de la infancia y es un tema universal”, dijo.

“A pesar de ser una novela corta es compleja, porque tiene muchas preguntas desde el punto de vista de esa niña, tiene mucho humor, entonces, teníamos que elegir un gen narrativo”, añade la oaxaqueña.

Mercado nacional

Amélie y los secretos de la lluvia saldrá en versión doblada al español, con las voces de las niñas María Regina (Jurassic World: renacer) como Amélie y Habana Zoé (Matilda, el musical) interpretando a la narradora; el niño Elian Garcés (Memorias de un caracol), en el papel de hermano de la protagonista, así como la experimentada Lidia Mares (Godzilla y Kong: el nuevo imperio), como la amiga. “Se verá lo que es la vida, las pérdidas, el amor, la conexión, en cuidado la pelea de los hermanos. Hubo ciertas modificaciones por timing, pero no son agresivas, al final el mensaje es el de una niña”, asegura Monserrat Mendoza, directora de doblaje.

Voces que inspiran

El domingo pasado, la cinta tuvo una función especial al aire libre en la Cineteca Nacional Chapultepec, a la que acudieron decenas de personas.

“Al principio me costó trabajo porque veía a Amélie chiquita y yo intentaba hacer la voz así, pero me dijeron que no; se me hizo extraño hacerla con voz más grande, pero así es, a veces se le ve contenta y triste”, comenta María, de 12 años de edad. “Lo que dice la película es darle la importancia a las cosas que realmente importan. Nos hemos olvidado de reconectar con la naturaleza, con los nuestros y que tu gente sepa que la amas”, apunta por su parte Lidia.

Habana Zoé, en tanto, como narradora, debía ser seria y Elian disfrutó ser el hermano mayor del personaje central, aunque en la vida real es el de menor edad en el equipo de doblaje. “Ojalá y gane el Óscar, va a hacer llorar a la gente”, comenta Habana.