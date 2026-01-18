Una película con “trueque extremo”

Para hacer cine en México se vale de todo y fue el caso de la producción independiente Una canción sobre lo que sea, la cual consiguió locaciones y elenco a cambio de hacerles videos y fotografías.

La cinta, dirigida por José Luis Isoard Arrubarrena y que llega a salas, sigue a una joven actriz frustrada por solo poder grabar audiolibros de superación personal, pero que está segura que una canción propia le puede cambiar la vida.

Camila Acosta (Juana la Virgen) es la protagonista de la historia filmada en locaciones de la Ciudad de México. También es autora del tema que se escucha en el largometraje. “Levantar una película es difícil, pero al final de cuenta hay recursos, hay trabajo, para poder hacerla. Por ejemplo actores nos prestaron su tiempo a cambio de algunas fotos para su Google, las locaciones a cambio de un video o hacerles fotos. Fue construir la película un poco de lo que teníamos a la mano”, cuenta Isoard.

Grandes exibidoras

Fueron en total 12 días los ocupados para el rodaje y, aunque parecería una película pequeña, el hecho es que será proyectada en Cinemex, la Cineteca de las Artes y salas alternativas de la República Mexicana. “La protagonista sí está insatisfecha con la vida y, de alguna manera (la historia) surge de lo cercano, es como un panorama, una radiografía de lo que me rodea. Yo no hago canciones, pero sí películas y también he batallado y tenido mis crisis como ella”, comentó. “El personaje está en el contexto actual musical, donde están todo este tipo de cosas con las que te comparas o las que no logras hacer suceder, en un mundo de autoayuda. Y pues no solo un artista recibe nos, yo creo todos los hemos recibido”, explica el realizador.

Una canción sobre lo que sea cuenta con las actuaciones, entre otros, de Lucía Tinajero, Jatzke Fainsod, Viridiana Robles y Joanna Larequi. Es una producción de Sopa de Piedra Films, Benuca Films, Pedro y el Lobo Récords y Estacato.