Una rebelión en el parque

Colitas de algodón, un casi musical, llegará este sábado al Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, después de varias presentaciones en diversos foros de la capital del estado que se efectuaron de manera gratuita.

La obra escrita por Roberto Duarte y Daniel Ferreira, bajo la dirección de Darwin Enaudi y musicalizada por Leax, cuenta con la participación de la compañía Eternas y Femeninos, conformada por estudiantes del Bachillerato de Innovación, Ciencias, Artes y Humanidades de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas.

Recuperación

Aunque las primeras presentaciones fueron gratuitas, la función de este sábado tendrá una cuota de recuperación, con la finalidad de obtener recursos para aminorar la inversión en vestuario de los actores. El costo será de 100 pesos por persona, por lo que esperan contar con el apoyo del público chiapaneco.

De acuerdo con el Teatro de la Ciudad, Colitas de algodón es una fábula contemporánea casi musical, llena de energía vibrante y poderosa, en la que los espectadores conocerán a un grupo de ardillas privilegiadas y a unas ratas sumergidas en la cloaca, que conviven en un parque donde todavía los visita la inocencia de una cálida Sol, y que parece perfecto antes de que todo empiece a descomponerse.

Sobre la obra

La trama se desarrolla en un bello parque, donde las ardillas reinan y son quienes tienen acceso a ciertos privilegios que se niegan a compartir. En contraparte están las ratas, quienes están condenadas a vivir entre las coladeras y comer de los desperdicios. Sin embargo, todo está por cambiar.

El montaje mantiene un toque de comedia, con números musicales que mezclan distintos géneros. Esta es una de las pocas obras de gran formato montadas en Chiapas, sobre todo con la participación del talento chiapaneco.