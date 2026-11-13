Una tarde de premios

Con un ameno evento, El Delfín de Chiapas llevó a cabo su Gala de Premiación de la Temporada 2025-2026, donde reconoció a destacados nadadores, entrenadores y colaboradores por su desempeño y trayectoria. La ceremonia estuvo encabezada por Amanda Moguel Rodríguez, directora general y entrenadora en jefe. Entre aplausos, fotografías y momentos emotivos, se entregaron las distinciones que celebraron el esfuerzo de quienes forman parte de esta institución chiapaneca