Lo bonito de retomar un texto y seguirlo llevando a escena, aunque pase el tiempo, los meses, los años, es que el reencuentro se vuelve posible, afirma el actor Carlos Ordóñez, quien interpreta el unipersonal Memoria en el asfalto, escrito por el dramaturgo Aldo Martínez Sandoval y dirigida por Daniela Parra.

Después de una travesía de dos años, en la que consiguió ser nominada a los Premios Metropolitanos de Teatro 2024 como Mejor Espectáculo Unipersonal y presentarse, por ejemplo, en La Capilla, el Centro Cultural Helénico y en algunos estados del interior del país, Memoria en el asfalto regresó al Foro de La Casa del Teatro, recinto donde se estrenó.

Ordóñez señala que en este trayecto nunca se ha aburrido y, al contrario, se ha enfrentado a una obra cuya vitalidad se autoafirma cada vez más: “Mucho dinamismo, mucha creación, poder sorprenderme con todo otra vez. Y eso es lo que cambia: el texto sigue siendo el mismo, el montaje sigue siendo el mismo, pero creo que la apuesta va creciendo y se vuelve todavía más riesgosa”.

De acuerdo con el actor, el texto fue escrito por Martínez Sandoval en 2018: “Yo estimo que este texto lo escribió, quizá, a los 24 años. Tal vez era uno de sus primeros trabajos formales en dramaturgia. Él escribió esta obra primero como un homenaje al Centro Histórico, pues vivió en la calle República de Cuba, a la altura del número 59, y justo el personaje inicia el recorrido en ese punto, en la calle de República de Cuba frente al número 59”.

Un trotamundos

Pero en esta tragicomedia minimalista sobre la soledad, el protagonista no solo recorre las calles del centro de la ciudad, sino un mundo entero, los mapas de la memoria: “El personaje lo que hace es estar buscando a una persona amada. Creo que las preguntas que se puede hacer el público al final son: ¿qué es lo que yo busco?, ¿qué es lo que estoy deseando encontrar con toda el alma?, ¿respuestas de qué?, ¿para qué? Si bien el personaje tiene un objetivo claro, la manera en la que el público lo traduce a su manera es, ¿yo qué estoy buscando?, ¿a mí qué me está pasando? Pueden identificarse desde distintos lugares”.

Esos mapas de la memoria que explora el protagonista son el universo donde él y su persona amada vivían juntos. “Al perderla, lo que hace es buscarla por las calles de la ciudad y estas calles lo que hacen es detonar recuerdos que apelan a su memoria y el recuerdo de las cosas que vivió con ella. Entonces, pasa por el edificio de la Santa Inquisición, que fue en su momento la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional, en la Plaza Santo Domingo, que justo es donde se hacen novios”, expone.

Unipersonal

El texto llegó a manos de Ordóñez en 2024 y se le presentó como el reto, la necesidad, de ponerse a prueba a sí mismo en el escenario con un monólogo. “Creo que de alguna manera yo estaba buscando este texto. Si bien las pérdidas son distintas y las búsquedas del personaje y las mías en ese momento eran distintas, los dos buscábamos algo. Me hizo mucho sentido encontrarme con este texto. Es una obra que trata sobre perseguir tus sueños, tus anhelos, de buscar un trabajo, tener una familia, tener un amor”, abunda.

¿Qué fue lo que pasó?, es la pregunta clave a la que, para Ordóñez, se enfrentará el espectador al final de la obra. “Y cada quien podrá tener su propia respuesta”, afirma.