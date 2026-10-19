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Una velada muy especial

Octubre 19 del 2026
Una velada muy especialDamia´n y Adria´n
Una velada muy especialImelda, Teté, Keyla y Claudia
Una velada muy especialAri, Lupita, Dorian y Édgar

En un ambiente de elegancia y celebración, la revista Mujeres Chiapas conmemoró su aniversario con una velada muy especial, en la que se llevó a cabo la entrega del Premio Mujeres Chiapas, un reconocimiento al talento, la trayectoria y las aportaciones de destacadas mujeres. Personalidades de los ámbitos político, social y empresarial se dieron cita para compartir una noche llena de momentos memorables, buena convivencia y alegría, disfrutando un festejo que reunió a importantes figuras de la sociedad chiapaneca

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