Una voz que conquista corazones

Yuridia Francisca Gaxiola Flores nació el 4 de octubre de 1986 en Hermosillo, Sonora, México. Desde su infancia estuvo rodeada de música, pues su padre, Genaro Gaxiola, era compositor y su madre también tenía inclinación por el canto. Este entorno familiar despertó en ella una pasión que, con el paso de los años, la llevaría a convertirse en una de las voces más reconocidas de la música mexicana. Durante su niñez vivió con su familia en Arizona, Estados Unidos, donde comenzó a participar en concursos musicales y a desarrollar sus habilidades vocales.

Su vida cambió en 2005, cuando participó en la cuarta generación del reality show La Academia, transmitido por TV Azteca. Con su potente voz, su capacidad interpretativa y la emoción que transmitía en cada presentación, rápidamente se convirtió en una de las favoritas del público. Aunque obtuvo el segundo lugar del concurso, su participación fue el punto de partida de una carrera que pronto alcanzaría importantes cifras de ventas y reconocimiento en la industria discográfica.

Grandes éxitos

Ese mismo año lanzó su álbum debut, La voz de un ángel, una producción que recopiló varias de las interpretaciones que presentó durante el programa. El disco tuvo una excelente respuesta comercial y consolidó su popularidad en México. Entre las canciones que marcaron esta primera etapa destacan “Ángel” y “Maldita primavera”, interpretaciones que permitieron al público reconocer su estilo vocal y su habilidad para transmitir sentimientos a través de la música.

En 2006, Yuridia presentó Habla el corazón, su segundo álbum de estudio, en el que interpretó versiones en español de reconocidas canciones internacionales. La producción fortaleció su presencia en el pop romántico y confirmó que su éxito no había sido solamente consecuencia de su paso por la televisión. Un año después lanzó Entre mariposas (2007), un material que le permitió avanzar hacia una propuesta más personal y consolidarse como una de las intérpretes femeninas más destacadas de su generación.

Su evolución musical continuó con Nada es color de rosa (2009), una producción en la que exploró diferentes matices del pop y las baladas. Posteriormente, en 2011, publicó Para mí, que incluyó interpretaciones cargadas de sentimiento y que mantuvo su conexión con el público. A lo largo de estos años, Yuridia fue construyendo una identidad artística basada en su potencia vocal, su capacidad para interpretar canciones de desamor y su cercanía con quienes encontraban en su música una manera de expresar sus propias emociones.

En 2015 lanzó 6, álbum con el que continuó renovando su repertorio y demostrando su madurez artística. Dos años después presentó Primera Fila: Yuridia (2017), una producción en vivo que reunió algunos de sus temas más conocidos e incorporó nuevas interpretaciones. Este proyecto permitió mostrar una faceta más íntima de la cantante y reafirmar la fuerza de sus presentaciones en directo. Durante esta etapa, canciones como “Amigos no, por favor” se convirtieron en favoritas de sus seguidores y mantuvieron su presencia en las listas de popularidad.

Transformación

Con el paso del tiempo, comenzó a ampliar sus horizontes musicales y a acercarse a los sonidos tradicionales de México. En 2022 apareció Pa’ luego es tarde, que marcó una nueva etapa al incorporar elementos de la música regional mexicana. La producción incluyó colaboraciones con artistas como Ángela Aguilar, Banda MS y Edén Muñoz, y destacó por temas como “Qué agonía”, interpretado junto a Ángela Aguilar. La canción tuvo una importante repercusión y ayudó a acercar a Yuridia a nuevas audiencias, sin perder a los seguidores que la acompañaban desde sus primeros años en el pop.

Ese mismo año también incursionó como entrenadora en el programa La voz México, donde compartió su experiencia con nuevos talentos y acompañó a los participantes durante la competencia. Su presencia en este formato representó un regreso a la televisión desde una posición diferente: ya no como concursante que buscaba una oportunidad, sino como una artista consolidada capaz de orientar a quienes aspiraban a construir una carrera musical.

En 2023 y 2024, Yuridia continuó fortaleciendo su presencia en la música regional mexicana mediante presentaciones, colaboraciones y nuevos lanzamientos. Su interpretación de canciones de corte ranchero y sus incursiones en el mariachi contribuyeron a ampliar su repertorio. En 2024 también recibió importantes reconocimientos dentro de la música latina, reafirmando su posición como una de las intérpretes mexicanas más destacadas de su generación.

En 2025, la cantante presentó Sin llorar, una producción que consolidó su acercamiento a la música mexicana y reunió colaboraciones con figuras como Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules, Joss Favela y Los Dos Carnales. Durante ese año, uno de los momentos más importantes de su trayectoria fue su presentación en la Plaza de Toros México, donde reunió a una multitud de seguidores. El espectáculo, conocido como Monumental, representó un logro significativo en su carrera y posteriormente dio lugar a lanzamientos en vivo que documentaron la magnitud de aquella presentación.

Para 2026, Yuridia continúa escribiendo nuevos capítulos de su historia musical con temas como “Eres mi nada”, “Tu pasado y tú”, “Que se vaya” y “Bajón emocional”, además de nuevos proyectos y presentaciones. Uno de los acontecimientos más relevantes de este año es su llegada al estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde se prepara para marcar un hito al convertirse en la primera cantante mexicana en presentarse en solitario en ese recinto, de acuerdo con información publicada por N+ en agosto de 2026.

Este paso representa la consolidación de una carrera que comenzó con una joven que buscaba una oportunidad en un concurso televisivo y que hoy se presenta ante grandes audiencias. A lo largo de más de dos décadas de trayectoria, Yuridia ha demostrado que el talento, la disciplina y la capacidad de reinventarse pueden abrir camino en una industria cambiante.

Su transición del pop romántico a la música regional mexicana ha sido una de las transformaciones más significativas de su carrera, permitiéndole conectar con distintas generaciones y explorar nuevos sonidos sin renunciar a la fuerza vocal que la caracteriza. Con millones de seguidores, numerosos reconocimientos y un repertorio que acompaña historias de amor, desamor y superación, Yuridia se mantiene como una de las voces femeninas más importantes de México y una artista que continúa ampliando su legado en 2026.