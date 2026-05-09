UNAM organiza encuentro de Pokémon Go

Pokémon Go es uno de los videojuegos más populares de la franquicia, pues desde su lanzamiento en el 2016, se ha convertido en una divertida herramienta que transforma a los jugadores en verdaderos maestros Pokémon que van enfrentando distintos desafíos, al igual que en la saga.

Por este motivo, el Jardín Botánico de la Unam prepara una experiencia que reunirá a decenas de jugadores de Pokémon Go en una fantasía animada para redescubrir el mundo natural.

El recorrido tiene como objetivo que los asistentes conozcan el origen de la creación de los personajes de la saga que están inspirados en alguna planta, reconociendo cada una de sus características.

El evento se llevará a cabo en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la Unam, el próximo sábado 9 de mayo a las 12:00 horas. Cabe mencionar, que el costo del recorrido será de $70 pesos por persona.

Los interesados en participar en esta actividad, necesitan hacer un registro previo a través del WhatsApp que aparece en la publicación.