Unen el noreste de Edomex con festival

Una nueva y ambiciosa propuesta musical se prepara en el corazón del Estado de México. Se anuncia oficialmente Vibrante, el nuevo festival musical que promete redefinir el entretenimiento en la zona noreste del Estado de México, muy cerca de la Ciudad de México.

Vibrante Festival se llevará a cabo el 25 de abril en los Campos Tonanitla, ubicados en bulevar Ojo de Agua, Estado de México. Gracias a la ubicación y a las diversas vías de comunicación, el recinto ofrece tiempos aproximados de traslado accesibles desde distintos puntos de la región. Zonas como Ecatepec, Tecamac, Zumpango, Tultepec, Coacalco, entre otros se encuentran a 15 minutos aproximadamente, mientras que CDMX, Pachuca, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli están a unos 30 minutos de la sede.

Amenidades

Con el objetivo de facilitar la llegada de todos los asistentes, se contará con diferentes compañías de tours certificados, las cuales ofrecerán transporte seguro y directo hasta la sede del festival. Esta opción es para brindar mayor comodidad y tranquilidad a quienes prefieran dejar su auto en casa.

Vibrante Festival nace con la visión de establecerse como la celebración musical anual más importante de la zona. Su principal objetivo es unir y crear un espacio de encuentro inclusivo, donde la música, el arte, la gastronomía y la cultura local serán los protagonistas.

Los boletos estarán a la venta a través de Boletia en los días próximos. No olvides seguir de cerca las redes sociales oficiales para ser los primeros en conocer las novedades que este evento tiene para todos.