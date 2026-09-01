Unicach fortalece su presencia editorial

Noé Zenteno Ocampo, jefe del Departamento de Procesos Editoriales de la Dirección de Extensión Universitaria habló sobre la participación de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni), en la Ciudad de México.

Destacó que la escuela participó en la Asamblea Nacional de la Red Nacional Altexto, a través del Departamento Editorial de la Secretaría de Cultura, presentando alrededor de 25 libros impresos que forman parte de un catálogo integrado por investigaciones y obras de las áreas de arte, ciencias y humanidades.

Una ventana

Noé Zenteno Ocampo precisó que participar en la Filuni representó una oportunidad única para dar mayor visibilidad a las investigaciones que se hacen en la universidad. “Aquí podemos presentar nuestras novedades editoriales y establecer vínculos con distribuidores e instituciones académicas, favoreciendo una mayor circulación de los libros publicados por la Unicach”, dijo.

Compartió que la universidad genera anualmente alrededor de 50 títulos bibliográficos, impresos y digitales, mediante un proceso especializado en el que intervienen diseñadores editoriales y gráficos, correctores de estilo, maquetadores y el Consejo Editorial, instancia que sesiona dos veces al año y en la que los comités editoriales de las facultades presentan sus propuestas de publicación.

Apuntó que entre los títulos que se exhibieron en la Filuni se encuentran Aportaciones al conocimiento biológico. Volumen 1; Así era Chiapas; Netflix, una pantalla que te saca de aquí; Investigaciones feministas: corporalidades y violencias; La política social de la 4T; Etnorock II: diez años después; Aportaciones teórico-prácticas a la bioculturalidad; Dos ciudades imaginadas de Chiapas y Etnomusicología desde Chiapas.

De acuerdo con el Departamento Editorial, Así era Chiapas figuró entre las publicaciones que despertaron mayor interés entre las y los asistentes a la feria que se celebró Centro de Exposiciones y Congresos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).