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Unicach fortalece su presencia editorial

Septiembre 01 del 2026
La Unicach genera anualmente 50 títulos. Cortesía
La Unicach genera anualmente 50 títulos. Cortesía

Noé Zenteno Ocampo, jefe del Departamento de Procesos Editoriales de la Dirección de Extensión Universitaria habló sobre la participación de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni), en la Ciudad de México.

Destacó que la escuela participó en la Asamblea Nacional de la Red Nacional Altexto, a través del Departamento Editorial de la Secretaría de Cultura, presentando alrededor de 25 libros impresos que forman parte de un catálogo integrado por investigaciones y obras de las áreas de arte, ciencias y humanidades.

Una ventana

Noé Zenteno Ocampo precisó que participar en la Filuni representó una oportunidad única para dar mayor visibilidad a las investigaciones que se hacen en la universidad. “Aquí podemos presentar nuestras novedades editoriales y establecer vínculos con distribuidores e instituciones académicas, favoreciendo una mayor circulación de los libros publicados por la Unicach”, dijo.

Compartió que la universidad genera anualmente alrededor de 50 títulos bibliográficos, impresos y digitales, mediante un proceso especializado en el que intervienen diseñadores editoriales y gráficos, correctores de estilo, maquetadores y el Consejo Editorial, instancia que sesiona dos veces al año y en la que los comités editoriales de las facultades presentan sus propuestas de publicación.

Apuntó que entre los títulos que se exhibieron en la Filuni se encuentran Aportaciones al conocimiento biológico. Volumen 1; Así era Chiapas; Netflix, una pantalla que te saca de aquí; Investigaciones feministas: corporalidades y violencias; La política social de la 4T; Etnorock II: diez años después; Aportaciones teórico-prácticas a la bioculturalidad; Dos ciudades imaginadas de Chiapas y Etnomusicología desde Chiapas.

De acuerdo con el Departamento Editorial, Así era Chiapas figuró entre las publicaciones que despertaron mayor interés entre las y los asistentes a la feria que se celebró Centro de Exposiciones y Congresos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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